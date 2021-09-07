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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كواليس مصرع شاب هرب من مركز مساج مشبوه هربا من مباحث الآداب المزيفة

صدى البلد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة لمصرع شاب قفز من مركز "مساج" بمدينة 6 أكتوبر حيث تبين أن 4 عاطلين انتحلوا صفة ضباط من مباحث الآداب وادعوا مداهمتهم المركز كونه مشبوه ويعمل بدون تراخيص ما دفع المتوفى للقفز من الشرفة ليسقط جثة هامدة. 


وأشارت التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث إلى أن المتهمين يعلمون أن مركز صحي بمنطقة أكتوبر يعمل دون تراخيص إضافة إلى قيامه ببعض الأعمال المشبوهة فخططوا لانتحال صفة ضباط بالإدارة العامة لمباحث الآداب ومداهمة المركز بحجة ضبط المخالفات به بهدف السرقة والاستيلاء على ما به من أموال. 


أضافت التحريات برئاسة العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر أول انه فور دخول المتهمين إلى المركز اعتقد أحد العاملين به انه سيتم إلقاء القبض عليه ففر هاربا رفقة باقي زملاؤه من الشرفة قفزا إلا انه سقط من الطابق الثاني جثة هامدة. 


ترأس المقدم إسلام المهداوي رئيس قسم أكتوبر أول عدة أكمنة ثابتة ومتحركة نجحت إحداها وتمكنت في ضبط المتهمين وبحوزتهم المسروقات. 


كانت كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (أحد الأشخاص) يعمل بمركز صحي خاص "بدون ترخيص" كائن بأحد العقارات بدائرة القسم، وبها كدمات وجروح، وتبين من خلال الفحص والتحري انه بتاريخ الواقعة حضر للمركز المشار إليه 3 أشخاص وانتحلوا صفة رجال شرطة واستولوا على 5 هواتف محمولة ومبلغ مالي وأثناء ذلك قام بعض العاملين والمتوفى بالهرب والقفز من أحد النوافذ بالمركز مما أدى لوفاته.


تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية.


عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين المذكورين وأمكن ضبط ثلاثة منهم وجارى ضبط المتهم الهارب، وبمواجهتهم اعترفوا بانتحالهم صفة رجال شرطة لعلمهم بأن المركز غير مرخص، ونفوا علمهم بقيام المتوفى بالقفز من النافذة وأرشدوا عن الهواتف المحمولة المستولى عليها وقرروا بإنفاقهم المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء بعض العاملين بالمركز المشار إليه أيدوا ذلك وتعرفوا على المتهمين.

الاجهزة الامنية بالجيزة تحريات الأجهزة الأمنية مدينة 6 أكتوبر

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