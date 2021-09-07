وزير النقل: 900 مليون جنيه تعويضا لساكني نجعي إسكو والألمونيوم بالإسكندرية

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الحكومة ستحصل على 80 % من دخل محطة تحيا مصر للأغراض المتعددة

وتابع وزير النقل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تعويض أهالي منطقة المكس بالإسكندرية قبل إزالة مساكنهم، إلى جانب حصولهم على وحدات سكنية في مشروع بشائر الخير.

ولفت الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إلى أن قيمة التعويضات لإخلاء مساحة قدرها 12 فدانا، بلغت 900 مليون جنيه في نجعي إسكو والألمونيوم.

وأشار خلال مداخلته على قناة صدى أنه سيتم إنشاء حاجز مرتفع لصد أي أمواج عاتية مرتفعة قد يتعرض لها الميناء وتعطل سير العمل فيه.



وأردف أن هناك جهات حكومية مختلفة تقيم سعر الأراضي التي يتم إخلاؤها قبل تعويض الأهالي، موضحًا أنه تم نزع ملكية 15 عمارة سكنية، يقطن بها 300 أسرة وسداد قيمة التعويض كاملة لأصحابها قبل الشروع في إخلائها.

واختتم الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال مداخلته على قناة صدى، أنه سيلتقي مع أهالي المكس يوم السبت المقبل خلال زيارته للإسكندرية لبحث مشاكلهم.