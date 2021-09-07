سمكري البني آدمين.. نقابة العلاج الطبيعي: نصب واحتيال ..فيديو

قال سامي سعد نقيب اخصائي العلاج الطبيعي ، إن ما يقوم به "سمكري البني آدمين" وأمثاله يتنافى مع علم الحركة ، مؤكدا أن هناك الكثير من الضحايا نتيجة عمل هذه الحركات .



وأضاف سامي سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ، أن ما يقوم به "سمكري البني آدمين" عبارة عن نصب وليس له اى علاقة بالعلم ، مؤكدا أن ما يقوم عبارة عن أفعال يجرمها قانون المنشآت الطبية .



وأوضح سامي سعد ، ان هذه الحركات العنيفة لا يمكن عملها دون النظر الى اشاعات وتحاليل ، لافتا إلى أن جلسات العلاج الطبيعي تحتاج إلى توجه من الطبيب .



وتابع : ان دكتور العظام والأعصاب هم المنوطين بهذه التمارين وهم من يقومون بطلبها من المريض .