شريف عامر يفاجئ مصطفى الفقي: أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟.. إجابة غير متوقعة|فيديو

وجّه الإعلامي شريف عامر سؤالاً إلى الدكتور مصطفي الفقي قائلاً: "أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟".

ردَّ الدكتور مصطفي الفقي خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر " المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" قائلاً: "أنا ولا أهلاوي ولا زملكاوي أنا بتاع مصر بشجع المنتخب ومعلوماتي عن الكورة تقتصر على أن شكلها دائري".

وأوضح مصطفي الفقي: "كتبت مرة واحدة عن الرياضة في عصر حسني مبارك وبسبب ردود الأفعال لم أقم بالكتابة مرة ثانية".

وتابع مصطفي الفقي، أن مدرب المنتخب يجب أن يكون مصرياً هي مش كيمياء.. “المصري يتعايش مع اللاعبين ويعرف نقاط ضعفهم وقوتهم”.