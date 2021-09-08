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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريف عامر يفاجئ مصطفى الفقي: أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟.. إجابة غير متوقعة|فيديو

مصطفي الفقي
مصطفي الفقي

وجّه الإعلامي شريف عامر سؤالاً إلى الدكتور مصطفي الفقي قائلاً: "أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟".

 

ردَّ الدكتور مصطفي الفقي خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر " المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" قائلاً: "أنا ولا أهلاوي ولا زملكاوي أنا بتاع مصر بشجع المنتخب ومعلوماتي عن الكورة تقتصر على أن شكلها دائري".

 

وأوضح مصطفي الفقي: "كتبت مرة واحدة عن الرياضة في عصر حسني مبارك وبسبب ردود الأفعال لم أقم بالكتابة مرة ثانية".

 

وتابع مصطفي الفقي، أن مدرب المنتخب يجب أن يكون مصرياً هي مش كيمياء.. “المصري يتعايش مع اللاعبين ويعرف نقاط ضعفهم وقوتهم”.

مصطفى الفقي حسني مبارك الرياضة الاعلام شريف عامر مبارك ردود الأفعال

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