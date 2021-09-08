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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في مبادرة لـ24 فناناً عالمياً.. قرية بكفر الشيخ تتحول لـ لوحة فنية|صور

قرية برج البرلس بمحافظة
قرية برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ

برسومات عالمية وألوان مبهجة، أبدع 24 فناناً عالميًا في الرسم الجرافيتي، علي جداريات داخل قرية برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

 

يأتي هذا ضمن يوم الجرافيتي المفتوح، داخل مدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، والتي شهدت ملحمة وطنية لاستبسال أبنائها في معركة البرلس البحرية أثناء اندلاع العدوان الثلاثي على مصر.


وعادت إليها روح الفن والثقافة من خلال ملتقي البرلس الدولي للرسم على الجدران، حيث تحولت منازلها وشوارعها وميادينها إلى لوحة فنية بديعة بأنامل الفنانين المشاركين في هذا الملتقى.

 

ورصدت عدسة "صدي البلد" صورًا لـ جداريات رسم الجرافيتي، في شوارع مدينة البرلس والميادين، وإبراز بيوت مدينة البرلس بالألوان المبهجة الجميلة، التي يعشقها سكان البرلس بدرجة كبيرة.

 

وتتمثل الرسومات في رسم صور مستوحاة من الطبيعة كمراكب الصيد في البحر، وشباك الصيادين الممتلئة بالأسماك عقب العودة من رحلات الصيد، وسط فرحة كبيرة وغامرة في عيون الأطفال.

 

وكان قد أشاد أهالي مدينة برج البرلس بهذه المبادرة التطوعية لهؤلاء الفنانين من خلال ملتقى البرلس الدولي للرسم على الجدران والمراكب في السنوات القديمة.

 

مشيرين إلى أن هذا الملتقى يضع مدينة البرلس الساحلية ذات الطبيعة الساحرة على خريطة السياحة، وتساهم في تطوير المجتمع ورفع الذوق العام وتنمية المواهب وتنمية الإحساس بالجمال.

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الوان مبهجة رسومات عالمية الرسم الجرافيتي قرية برج البرلس محافظة كفر الشيخ البرلس كفر الشيخ

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