شاهين: ميناء الإسكندرية يستطيع استقبال أكبر سفن الحاويات في العالم بعد تطويره

قال الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن المحطة اللوجيستية متعددة الأغراض بنيت على مساحة 560 ألف متر مربع طاقة تخزينية واستعابية، مضيفاً أنها ستستوعب من 6 إلى 7 مراكب حسب طول المركب وحجمها.

وأضح "طارق شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي"، أن مصر قادرة على استقبال أكبر سفن الحاويات في العالم، مشيرا إلى أن التطوير الجديد سيقضي على تكدس السفن.

وأكد "شاهين"، أنه سيتم بناء محطات جديدة على أعلى مستوى خلال المرحلة المقبلة، وهناك توجيه رئاسي بتشجيع استثمارات الشركات الوطنية.

وفي سياق آخر، علق الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، على تفقد الرئيس السيسي اليوم لـ ميناء الإسكندرية، بأنه يتم العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء الإسكندرية.

وأضاف، :" أقصى طاقة استيعابية في ميناء الاسكندرية تقدر بـ66 مليون طن وسنصل لـ 100 مليون طن مع انتهاء التطوير".

وتابع طارق شاهين :" يتم العمل على زيادة طاقة التداول، وزيادة أطوال الأرصفة من 14 لـ 26 كيلو متر ".