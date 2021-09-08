عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق 41 منشأة طبية لعملها بدون تراخيص ومخالفتها القوانين في المنوفية

صدى البلد

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، على غلق ( 41 ) منشأة طبية بنطاق المحافظة، لمخالفتهم اللوائح والقوانين المنظمة للعمل داخل المنشأة ، مشدداً على الغلق وعدم تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من تلافي كافة السلبيات بالمرور الميداني واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية  "إدارة العلاج الحر وإدارة الصيدلة".


وصرح الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بقيام إدارتى العلاج الحر والصيدلة  بشن حملة مرورية موسعة بنطاق المحافظة، لمتابعة أعمال المستشفيات والعيادات والمعامل و الصيدليات للتأكد من تنظيم العمل داخل المنشآت الطبية، وإتباع سياسة مكافحة العدوى وكذا مراجعة تراخيص  مزاولة المهنة.


وأشار وكيل وزارة الصحة ، إلى أنه تمت الموافقة على غلق (10) صيدليات بناحية شبين الكوم وأشمون وقويسنا والباجور، لمزاولتهم النشاط بدون مدير مسئول ، كما تمت الموافقة على غلق مستشفى خاص بمركز الشهداء لعدم وجود مدير فنى وعدم أكتمال أجهزة العمليات والإفاقة والعناية المركزة ، وكذا الموافقة على غلق (16) معمل  بمركز تلا ومنوف وبركة السبع وأشمون والشهداء لعدم حصولهم على تراخيص مزاولة المهنة وعدم التخلص الآمن للنفايات الخطرة .

 

كما شمل الغلق (8  ) عيادات لإدارتهم النشاط بدون ترخيص و(5) مراكز طبية لمزاولة العمل بدون ترخيص وعدم إكتمال تجهيزات الإفاقة والعناية وعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى ووجود آلات معقمة منتهية الصلاحية فضلا عن الموافقة على غلق قسم الأشعة بأحد العيادات التخصصية بمركز شبين لعدم إتباعه سياسة مكافحة العدوى و وجود جهاز رنين غير حاصل على موافقة المكتب التنفيذي وكذا عدم وجود أدوية الطوارئ وسجل لتسجيل الحالات .


من جانبه شدد محافظ المنوفية، بضرورة المتابعة المستمرة للمنشآت الطبية بنطاق المحافظة للتأكد من التزامهم بتطبيق معايير الجودة وكذا التصدي للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم  حفاظا على صحة المواطنين وتقديم خدمة جيدة لهم .

المنوفية محافظة المنوفية منشآة صحية غلق اخبار المحافظات

ترشيحاتنا

طفل ميت وتوأمه في العناية.. عشرينية تعطي ابنيها أقراص والدهما السبعيني في الجيزة

كارلوس كيروش مديرًا فنيا للمنتخب الوطني

تصريحات مثيرة.. ماذا قالت دول العالم عن حكومة أفغانستان الجديدة؟

كارلوس والحضري.. تفاصيل عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر

انفوجراف .. مصر خالية من الأمية بحلول 2030

مدبولي يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.. ويؤكد: استمرار حملات تطهير المباني الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلنها: حسن شحاتة في طريقه ليصبح مديرا فنيا للمنتخب

محمد صلاح مهدد بالغياب عن مباراتى مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

كارلوس والحضري.. تفاصيل عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر

القرار على طاولة الوزير .. حسن شحاتة يقترب بقوة من تدريب منتخب مصر

ظهور نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات

صدى البلد يكشف حقيقة عودة حسن شحاتة لقيادة منتخب مصر

شوبير يعلن قرب رحيل حارس مرمي الاهلي وموسيماني السبب

متجوزاه فنيا.. الراقصة هندية تنفعل على الهواء بسبب مداخلة تليفونية: اتطلقتي من حلمي بكر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تفريز عجينة البيتزا .. ووصفات متعددة لتحضيرها في المنزل

القومي للحضارة يستقبل خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.. صور

ما لا تعرفه من خبايا عن آبي أحمد.. مصدر غير متوقع يكشف كيف خدع الديكتاتور الجميع

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

فيديو

مواقف وتصريحات.. فنانون أثاروا الجدل على السوشيال ميديا

بعد ظهور جنون البقر.. مصر تشدد إجراءات استيراد اللحوم من البرازيل

فيديو جراف.. فائق السرعة| تعرف على مزايا القطار الكهربائي

فيديو جراف.. غياب وسفر وعملية جراحية.. إيمان الحصري ما القصة

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: درعا.. العودة إلى المربع الأول

إسلام عوض يكتب: الرئيس السيسي يدخل التاريخ من باب «الجمهورية الجديدة»

حازم الشريف يكتب: هل نحن على قدر المسئولية؟

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

اﻟﻤﺰﻳﺪ