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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. الاتحاد العام للشغل يؤكد دعمه لمسار التصحيح

تونس
تونس

أكد  الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ، اليوم الأربعاء، على دعم  الاتحاد  مسار التصحيح، مشددا علي ضرورة  معرفة أي طريق ستسير نحوه البلاد.

و خلال كلمة ألقاها خلال موكب لإحياء يوم العلم وتكريم أبناء النقابيات والنقابيين بقطاع التعليم العالي ، أكد على أنه من حق كل مواطن تونسي معرفة الطريق الذي ستسير نحوه البلاد وكيف سيتم بناؤها، مشددا على أن أي مسؤول مطالب بكشف برامجه المستقبلية في كنف الشفافية وتقديم رؤية تؤسس إلى دولة قانون مدنية ديمقراطية تضمن العدل والانصاف وتكفل الحريات العامة لمواطنيها.

ولفت  إلى أنه من حق الجميع تقديم رؤياهم لكن هذا لايعني بالضرورة أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيشاطرهم الرأي ويتفق معهم ولذلك فان الانفتاح على مختلف الآراء في هذا الصدد أمر مهم جدا حيث تبقى في النهاية الإرادة للشعب صاحب السيادة .

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الدبيبة: لم نتهم تونس بتصدير الإرهاب وأجتمع مع قيس سعيد غدا

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رئيس تونس: المسار الديمقراطي سيتواصل وفق إرادة الشعب

واشار الطبوبي الي إن الشعب التونسي لا يستهان به أبدا حيث بإمكانه أن يصبر ويمنح ثقته للمسؤولين ويمنحهم الوقت الكافي لكنه في النهاية يملك من الذكاء الذي يجعله يميز جيدا بين الحق والباطل وبين الادعاءات و الصدق في القول والعمل.

تونس الاتحاد العام التونسي للشغل الشعب التونسى يوم العلم التعليم العالي

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