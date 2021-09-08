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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

فيديو جراف| رحالة كروية.. تعرف على مسيرة كارلوس كيروش التدريبية

صدى البلد

قرر اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد ، تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا جديدا للمنتخب الوطني خلفا للكابتن حسام البدري.

كارلوس كيروش والحضري.. تفاصيل عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر

خالد بيومي يطمئن المصريين بعد تعيين كارلوس كيروش مدربا للمنتخب الوطني

التشكيل الجديد للجهاز الفني لمنتخب مصر 
وضم التشكيل الجديد للجهاز الفني لمنتخب مصر كلا من:

البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا، و ضياء السيد مدربًا عامًا، و محمد شوقي مدربا، و عصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لـ كارلوس كيروش مع بداية الأسبوع المقبل، ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل.

الأسبوع المقبل

ويصل كارلوس كيروش نهاية الأسبوع المقبل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.

ولمعرفة المزيد حول كارلوس كيروش وسيرته الذاتية.. تابع الفيديو جراف التالي:

اتحاد الكرة أحمد مجاهد كارلوس كيروش ضياء السيد محمد شوقي عصام الحضري

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