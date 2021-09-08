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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"إحنا طلعنا جامدين أوي أهو"

الديهي يسخر من اتهام عصام حجي له بحذف بحثه من مجلة بريطانية ..فيديو

الديهي
الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي ، إن عصام حجي يدعي إنني تسببت في حذف البحث الخاص به من مجلة بريطانية قائلا" إحنا طلعنا جامدين أوي أهو ".

 

وأضاف نشأت الديهي خلال برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع علي قناه "تن" ، أنا حتي اليوم لم استطع الحصول على فيزا من أجل الذهاب إلى بريطانيا ، ولم أذهب إلي بريطانيا طوال فترة حياتي إلا ترانزيت عندما ذهبت إلى أمريكا .


وأوضح نشأت الديهي ، أن عصام حجي وأمثاله ليس هناك توبة لهم .

 

الديهي يرد على هيومان رايتس: تقريركم مفضوح ومعلوماتكم كاذبة

 


قال الإعلامي نشأت الديهي، إن منظمة هيومان رايتس ووتش، أصدرت تقريرا مفضوحا وليس فاضحا، ويفضح المرتزقة الذين يغذون هيومان رايتس بمعلومات كاذبة.


وأضاف "الإعلامي نشأت الديهي"،، أن التقرير يقول إنه على ما يبدو أن الداخلية المصرية تقوم بإعدامات خارج إطار القانون تحت ستار تبادل إطلاق النار، وهناك 143 حادث إطلاق النار مات فيها 755 جميعهم ليسوا إرهابيين، وتطالب الولايات المتحدة الأمريكية وجميع شركاء مصر الدوليين بفرض عقوبات محددة الهدف تشمل الوصول ضد الأجهزة والمسئولين المصريين وإيقاف المساعدات وبيع الأسلحة لمصر.


وتساءل الإعلامي نشأت الديهي، هل هناك عاقل يمكن أن يصدق هذا الكلام، هل الداخلية تطلق النار في الجو؟، لماذا لم تسأل هيومان رايتس عن عدد الضباط والجنود والمجندين والمواطنين الذين قتلوا والتفجيرات التي حدثت، موضحًا أن الهدف من التقرير محاولة إيقاف مسيرة مصر في التنمية، ورد على هيومان رايتس ووتش بقوله: "طظ فيكم".

نشأت الديهي عصام حجي حذف مجلة بريطانية بريطانيا أمريكا

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