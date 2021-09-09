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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على الجثة الثانية بحادث انهيار عقار في شبرا الخيمة

أحد المتوفيين فى
أحد المتوفيين فى الحادث

تمكنت أجهزة الحماية المدنية فى شبرا الخيمة من انتشال الجثة الثانية التى لقيت مصرعها من تحت أنقاض عقار شبرا الخيمة وتبين أن الجثة لنجل شقيق صاحب العقار ويدعى علاء الدين محمد عبد الرحيم دبش 63 سنة محام وصاحب مكتب محاماة بالعقار المعروف باسم عمارة اللوكس.


انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع عقار شبرا الخيمة المنهار، مساء اليوم، وأسفر عن سقوط بعض الضحايا؛ حيث بدأت النيابة تحقيقاتها في الواقعة وقامت بإجراء المعاينة التصويرية لموقع الحادث ومعاينة العقارات المجاورة ومدى تاثير الحادث عليها.


وتبين من المعاينة الأولية أن العقار المنهار قديم ومعروف بالمنطقة اسم عمارة اللوكس، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للبحث عن ضحايا آخرين أسفل الأنقاض.


من جانبها، فرضت الأجهزة الأمنية بالقليوبية كردونا أمنيا في محيط المنزل المنهار بحي غرب شبرا الخيمة وجرى فصل التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة وإخلاء المنزل المجاور.
وكان الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، يرافقه رئيس مدينة شبرا الخيمة، قد تفقد موقع انهيار منزل مكون من 4 طوابق بمنطقة الإطفاء بحى غرب شبرا الخيمة، وتابع أعمال رفع أنقاض المنزل المنهار واستخراج الضحايا من أسفل الأنقاض.


وكانت منطقة الإطفاء بحى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية قد شهدت انهيار منزل مكون من 4 طوابق وجرى إبلاغ قوات الحماية المدنية والإنقاذ لسرعة استخراج الأهالى من العقار المنهار.
وتلقى سامى علام، رئيس حى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إخطارا من غرفة العمليات بالحى بورود بلاغ بانهيار عقار بجوار مطافئ شبرا الخيمة، وعلى الفور جرى إبلاغ قوات الأمن والإنقاذ والحماية المدنية وسيارات الإسعاف والتوجه لمكان العقار، والعمل على إخلاء المنطقة المحيطة.

شبرا الخيمة الحماية المدنية فصل التيار الكهربائي النيابة العامة نائب محافظ القليوبية غرفة العمليات

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