رئيس التحرير
طه جبريل
الصحة: فحص 10.5 مليون طالب بالمدارس الابتدائية ضمن الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

بيان وزارة الصحة
بيان وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 10 ملايين و556 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، وذلك منذ انطلاقها مع بداية العام الدراسي الحالي في 5 أكتوبر 2025.

وتستهدف المبادرة إجراء المسح الطبي الشامل لجميع طلاب المرحلة الابتدائية، المصريين وغير المصريين المقيمين في مصر، عبر 29 ألف مدرسة حكومية وخاصة بجميع محافظات الجمهورية.

وتشمل خدمات المبادرة، قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين في الدم للكشف عن حالات سوء التغذية، مع وضع آليات فورية لتحسين الحالة الصحية للطلاب بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب، مشيراً إلى أن الحالات المكتشف إصابتها يتم تحويلها فوراً إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وصرف العلاج مجاناً، مع تسليم كل طالب «كارت متابعة» يحتوي على بياناته الشخصية لضمان المتابعة الدورية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الخدمات تُقدم بشكل متكامل، حيث يحصل الطلاب المصابون على العلاج المجاني الكامل في عيادات التأمين الصحي بجميع المحافظات.

 مشاركة أكثر من 2000 فريق طبي

وأشار الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية، إلى مشاركة أكثر من 2000 فريق طبي مدرب على أحدث بروتوكولات الفحص والتشخيص ومعايير مكافحة العدوى، مؤكداً الالتزام التام بكافة التدابير الوقائية والاحترازية، مع تنفيذ المسح على مدار العام الدراسي لتجنب التكدس. كما تقوم فرق التثقيف الصحي بتوعية الطلاب بالإجراءات الاحترازية لحماية صحتهم، فيما خُصص الخطان الساخنان 105 و106 للرد على استفسارات المواطنين.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها الدائم على بناء جيل صحي وقوي، يمتلك أدوات الوقاية والرعاية المبكرة لضمان مستقبل أفضل لأبناء مصر.

