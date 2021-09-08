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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تعاين موقع العقار المنهار بـ شبرا الخيمة

المنزل المنهار
المنزل المنهار

انتقل فريق من النيابة العامة فى القليوبية بإشراف المستشار محمد حته المحامي العام لنيابات جنوب بنها إلى موقع انهيار عقار بشبرا الخيمة ، لبدء التحقيق في الواقعة وإجراء المعاينة التصويرية لموقع الحادث.


فيما تبين أن الجثة التي جرى انتشالها من أسفل الأنقاض للمحامي علاء الدين محمد بيومى دبش 63 عاما محام وصاحب مكتب محاماة بالعقار والمعروف بعقار اللوكس، وجار البحث عن ضحايا آخرين وتشكيل اللجان المختصة لمعاينة العقار والعقارات المجاورة ومدى تأثير انهيار العقار عليها.
وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد نجحت في استخراج جثة من أسفل أنقاض المنزل المنهار بحي غرب شبرا الخيمة، وتكثف القوات من جهودها لاستخراج باقي الأشخاص من أسفل أنقاض المنزل.


فيما فرضت الأجهزة الأمنية بالقليوبية كردونا أمنيا في محيط المنزل المنهار بحي غرب شبرا الخيمة وجرى فصل التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة وإخلاء المنزل المجاور وعمل كردون أمني.


من جانبه انتقل الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية يرافقه رئيس مدينة شبرا الخيمة الى موقع انهيار منزل مكون من 4 طوابق بمنطقة الإطفاء بحى غرب شبرا الخيمة.


وتابع نائب محافظ القليوبية أعمال رفع أنقاض المنزل المنهار واستخراج الضحايا من أسفل الأنقاض.
من ناحية أخرى قامت الأجهزة التنفيذية بحى غرب شبرا الخيمة بفصل الكهرباء والغاز عن منطقة منزل شبرا الخيمة المنهار ، كما تم ايضا اخلاء المنزل المجاور وعمل كردون أمني حول المنطقة.


وكانت منطقة الإطفاء بحى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية قد شهدت انهيار منزل مكون من 4 طوابق وجرى إبلاغ قوات الحماية المدنية والإنقاذ لسرعة استخراج الأهالى من العقار المنهار.


تلقى اللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية إخطارا من غرفة العمليات بالحى بورود بلاغ بانهيار عقار بجوار مطافئ شبرا الخيمة ، وعلى الفور جرى إبلاغ قوات الأمن والإنقاذ والحماية المدنية وسيارات الإسعاف والتوجه لمكان العقار، والعمل على إخلاء المنطقة المحيطة.

القليوبية الكهرباء انهيار منزل النيابة العامة الحماية المدنية فصل التيار الكهربائي نائب محافظ القليوبية

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