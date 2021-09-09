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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رفيق للمسن في منزله.. التضامن توضح تفاصيل الكارت الذهبي للمسنين

صدى البلد

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة المصرية اهتمت بحقوق الفئات المختلفة، وبدأت بالفعل بحقوق المعاقين، ثم الطفل والمرأة، ثم المسنين، مشيرة إلى أن وزارة التضامن تقوم بتوفير وتدريب رفيق مُسن يكون متواجد دائماً مع المُسن في منزله لرعايته صحياً ونفسياً، وبالتالي لا يحتاج المُسن إلى دور رعاية.

وأضافت نيفين القباج في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن المُسن له حق الرعاية سواء في الدور أو في منزله، معقبة: "لن نترك مُسناً في الشارع، أو مُسن يتلقى معاملة سيئة من أُسرته".

وأوضحت نيفين القباج، أن قانون حقوق المسنين يهتم أيضاً بتوفير الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية للمُسن، سواء في دور الرعاية، أو في المستشفيات والمراكز الطبية، معقبة: "يكون في المستشفى أقسام وإدارة خاصة للتعامل مع المُسنين"، مضيفة أن هناك فرص لتأهيل المسنين المعاقين ودمجهم في المجتمع

ونوهت وزيرة التضامن الاجتماعي أن لكي يتلاقى المُسن كافة هذه الخدمات، تم إصدار بطاقة مسنين "كارت ذهبي"، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء  أعلن إنشاء صندوق خاص لرعاية المسنين، حيث يقوم هذا الصندوق بالإنفاق على هذه الخدمات بالتعاون مع عدة وزارات معنية، ووزارة التضامن.

وأردفت نيفين القباج أن صندوق المسنين تكون أمواله أموال عامة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وله حساب خاص، بالإضافة أن له بعض التسهيلات الائتمانية وقد يُعفى منها ، مشيرة إلى أن يتم فرض رسوم على بعض الخدمات المُقدمة.

المسنين التضامن وزيرة التضامن الإجتماعى الدكتورة نيفين القباج قانون حقوق المسنين صندوق المسنين كارت ذهبي

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