الولايات المتحدة تجدد دعمها لمقدونيا الشمالية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

جددت الولايات المتحدة دعمها الثابت لمقدونيا الشمالية لتحقيق تطلعاتها بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان صحفي نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إن واشنطن تقف إلى جانب مقدونيا الشمالية وهي تواصل اتخاذ خطوات كبيرة نحو رخاء مواطنيها وتعزيز سيادة القانون وتقوية مؤسساتها الديمقراطية.

وأضاف: نرحب بفخر بانضمام مقدونيا الشمالية إلى حلف شمال الأطلسي لعام 2020 الماضي لتصبح هي العضو الثلاثين، وهي خطوة تدل على تفانيها الراسخ في تحقيق السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وتابع بلينكن قائلا: إن مشاركة مقدونيا الشمالية في بعثات الحلف، بما في ذلك في أفغانستان، تعكس تفانيها والتزامها بالقيم المشتركة.

واختتم بيانه بالقول: بالنيابة عن الولايات المتحدة، أهنئ شعب مقدونيا الشمالية بمناسبة الاحتفال بمرور 30 عامًا على الاستقلال.