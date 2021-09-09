وزيرة المالية النيجيرية: لدينا 35 مليون مواطن يعمل فى مجال الرقمنة

قالت زينب شمسنا أحمد، وزيرة المالية والموازنة والتخطيط القومى:إننا فى نيجيريا نساهم كثيراً فى السوق الأفريقي من الناحية الاقتصادية ونقوم بتطوير الاقتصاد الرقمي، كما لدينا 6 مناطق زراعية حرة وبها الكثير من الأعمال التى تنتمي للمناطق الاستثمارية، وكان لدينا سلع فى تلك المنطقة ولدينا منتج مخصوص فى كل منطقة تتميز به فى بلادنا.

وأضافت، وزير المالية فى نيجيريا، نقوم بتعزيز المنصة الاقتصادية على الانترنت حتى نمو فى مجال التجارة الالكترونية ولدينا 210 ملايين مواطن بنيجيريا منهم 35 مليون يعملون فى مجال التكنولوجيا الرقمية ومنهم الكثيرون الذين يقومون بالأعمال الاقتصادية ونحاول أن نقدم دعم وتعزيز فى التجارة البينية حتى يكون لدينا سوق قوى على المستوى الإقليمي الأفريقي.

وأكدت أن نيجيريا تتعاونا وأفريقيا وتعاونا مع بنك التنمية الإفريقي لتحقيق نمو اقتصادى وتجارى والاستفادة من الاستثمارات والتجارة البينية فى أفريقيا.



