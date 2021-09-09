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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة خلال منتصف تعاملات نهاية الاسبوع

صدى البلد

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

 

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 11116 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2399 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 13496 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 4343 نقطة.

 

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 2868 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 3862 نقطة، وتراجع مؤشر تميز بنسبة 2.45% ليصل إلى مستوى 4141 نقطة.

 

مؤشرات البورصة المصرية مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة مؤشرات البورصة ايجي اكس ايجى أكس 30

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