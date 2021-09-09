محافظ القاهرة يتفقد مصانع شق الثعبان لصناعة الرخام.. شاهد

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام، حيث زار عددا من المصانع التي قامت بتقنين أوضاعها وتابع سير عملية الإنتاج بها.

كما عقد محافظ القاهرة اجتماعًا بمقر الجهاز التنفيذى لشق الثعبان، ناقش خلاله مع المسئولين التنفيذيين وبعض مستثمرى منطقة شق الثعبان الإجراءات اللازمة للإسراع بعملية تطوير المنطقة ووضع خطة متكاملة لاستكمال أعمال دخول المرافق كالمياه والصرف الصحى ورفع كفاءة الكهرباء، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى للمنطقة وتصميم شبكات المياه والصرف الصحى بالتعاون بين شركتى المياه والصرف الصحى وأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة.



كما تم خلال الاجتماع مناقشة حلول المشكلات التى تواجه المشروع وسبل التغلب عليها، خاصة عملية التقنين وإدخال المرافق.

وطالب محافظ القاهرة، المستثمرين بالمنطقة بسرعة سداد مستحقات الدولة واستكمال أعمال التقنين لتوفير التمويل اللازم للإسراع فى عملية التطوير لتلك المنطقة التى تحتل مكانة عالمية مميزة.

كما أكد أهمية دور جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مساعدة صغار المستثمرين.

وشدد محافظ القاهرة على سرعة الانتهاء من إزالة جميع الإشغالات التى تعيق عملية التطوير بالتعاون مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة وإلزام أصحاب المعارض والمصانع بالمساحات المخصصة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح محافظ القاهرة أن أجهزة المحافظة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت طبقاً للمخطط من خلال استكمال المرافق (مياه وصرف صحي صناعي وكهرباء وطرق)، وشملت أعمال التطوير إنشاء طريق موصل للطريق الدائري الإقليمي لخدمة المنطقة الصناعية، ومدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة، إلى جانب إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروع للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية، وإنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض، ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة.

وأكد أن الهدف الرئيسي لجميع أعمال التطوير بالمنطقة وتوفير تلك الخدمات هو المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات وتعظيم موارد الدولة بعد دخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة وخلق فرص عمل إضافية، وتذليل جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البيئة التحتية والمرافق.

وتقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الأوتوستراد وبعمق 5 كم حتى حدود محمية وادي دجلة شرقاً بمنطقة طرة المعادي، وهي تتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان على مساحة 1608 فدادين بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهة على الأوتوستراد 1.8 كم وتحوي ٢٥٢٥ مصنعا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتي لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الأحمر وأسوان.

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