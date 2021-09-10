العمل العربي يدعو لتسهيل إنشاء مناطق استثمارية للصناعات الاستراتيجية

كلف مؤتمر العمل العربي في دورته الـ47 منظمة العمل العربية بإعداد إستراتيجية حول ريادة الأعمال وفقا للمحاور الواردة بتقرير مدير المنظمة بشأن (ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة الطريق نحو التنمية والتمكين).



وقرر المؤتمر، في ختام فعالياته بالقاهرة التي استمرت لمدة 4 أيام، تكليف المنظمة بدعوة الدول العربية لدعم برامج تمكين الشباب العربي وبناء قدراتهم ومهاراتهم لتنفيذ المبادرات الريادية والابتكارية، فضلا عن إقامة شراكات توأمة وتعاون مع هيئات ومؤسسات عربية ودولية لتحفيز البحث العلمي والابتكار وتبادل الخبرات والتجارب التي من ِشأنها أن تعزز روح المبادرة لدى الشباب.



وأكد على أهمية تبني الحكومات العربية فكرة إنشاء العناقيد الصناعية العربية في إطار مناطق استثمارية عربية وإدماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في سلاسل القيمة وسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.



ودعا المؤتمر، إلى إدماج القطاع غير المنظم في الاقتصاد المنظم من خلال تقديم حزم تحفيزية وخلق المزايا وتطوير البيئة التمكينية والتشريعية التي تساعد في تسهيل إدماجهم، مطالبا الدول العربية بتقديم التسهيلات اللازمة لإنشاء مناطق استثمارية عربية خاصة في الصناعات الاستراتيجية التي تحتاجها الأسواق العربية.



كما دعا الدول العربية لتقديم حزمة من الحوافز لتلك المناطق، ودعم المبادرات الوطنية التي تنطوي على تخصيص نسبة من المناقصات والعطاءات لرواد الأعمال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في التعامل مع جائحة كورونا وآثارها الاجتماعية والاقتصادية على أسواق العمل لتعزيز صمود المشروعات وخاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووضع السياسات الخاصة بإدارة الأزمات.



وأوصى المؤتمر بتعزيز استراتيجيات إدارة الصحة والسلامة المهنية على مستوى المؤسسات من خلال تبني وسائل الوقاية التقنية، ونشر وتعزيز ثقافة التحول الرقمي من خلال التوسع في الخدمات الذكية، وتطوير البنى التحتية التقنية بشكل دائم لتواكب الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل، وتبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة في مجال تطوير بيئة العمل الذكية، والاستفادة من التحول الرقمي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.