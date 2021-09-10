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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"المرأة المصرية ما لها وما عليها" بثقافة بنى سويف

صدى البلد

في إطار دور الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة في رفع الوعي المجتمعي، أقام فرع ثقافة بني سويف بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، عدد من الأنشطة الفنية والثقافية حيث عقد بيت ثقافة اهناسيا الخضراء محاضرة بعنوان "مجابهة التطرف الأخلاقي في المجتمع"، تحدث مسئول النشاط عن كيفية التعرف على صاحب هذه الحالة أو الظاهرة من حيث المظهر، وطريقة الكلام وطرق علاجها من خلال الندوات التثقيفية والإرشاد السليم، بالقيم الدينية الصحيحة والالتزام بالعادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية التى تحافظ على القيم الأصيلة في المجتمع المصري.

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عقدت مكتبة النادي الرياضي محاضرة بعنوان "المرأة المصرية ما لها وما عليها"، أكد خلالها مسئول النشاط أن المقصود ما تتمتع به المرأة من الحقوق ومنها الشخصية مثل الحق في إبداء الرأي وفي العمل أوعدمه، ومن حقوقها السياسية ومنها الحق في التصويت في الانتخابات، والانضمام للجمعيات المعنية بالشئون السياسية والعامة، وتولي الوظائف الحكومية على كافة المستويات، أما عن واجباتها، فتقدم المرأة الكثير من الأعمال الزائدة والهامة في بيتها والمجتمع، حيث تقوم بأدوار هامة تفوق قدرتها الجسدية، وقدمت مكتبة دلاص محاضرة بعنوان "الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني".

نفذت مكتبة أبوصير الملق ورشة حكي عن "العصافير الجميلة" تأليف شفيق مهدى، تدور أحداثها عن أشهر العصافير وهو العصفور الدورى والعصفور المهاجر ومن اشهر انواعه الزرزور، النونو، أبو الحناء، كما ناقش قصر ثقافة ببا كتاب "البلياتشو" تأليف أحمد زرزور، بجانب اللقاء الأدبي بعنوان "بناء القصيدة"، شارك فيها مجموعة من الشعراء منهم شريف صلاح، محمد جمال، أحمد شعبان، بينما قدمت مكتبة سمسطا جلسة الحكاء قصة الحصان وشجرة الأمنيات تأليف أشرف حسن.

ثقافة ثقافة بنى سويف ثقافة أحمد بهاء الدين ثقافة إسلامية

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