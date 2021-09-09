ثقافة الجيزة تشارك بتدريب "صقر 83" لمواجهة الأزمات

فى إطار استراتيجية وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم، للتعاون بين قطاعاتها ومؤسسات الدولة، شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال فرع ثقافة الجيزة في التدريب العملي "صقر 83" المقام بأبو رواش علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

ويتضمن عرض مشترك بين كافة الأجهزة المعنية لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة، قدمت ثقافة الجيزة مجموعة متنوعة من ورش الفنون التشكيلية لتعليم رسم البورتريه واكتشاف الموهوبين وتنمية قدراتهم الإبداعية، بجانب ورشة تعليم الطباعة على القماش بطريقة الإستنسل والعقد والربط، لتنفيذ منتج يتميز بالقيمة الجمالية والنفعية وبأقل التكاليف وبالإمكانيات المتاحة، إضافة لعرض مسرح عرائس لتوعية الأطفال بإنجازات مصر العظيمة والمشروعات المتتالية التي تنفذها الدولة للخروج من الأزمات وتحسين جودة الحياة، وضرورة مساعدة الآخرين ومد يد العون أثناء الأزمات والكوارث وتقبل الآخر.

إضافة إلى عرض فني على المسرح المتنقل لمواهب قصر ثقافة الجيزة، قدمت خلاله مجموعة من الأغاني الوطنية من تدريب الفنان سيد رمضان والفنان نادر منجي، بجانب مكتبة متنقلة تضمنت مجموعة متنوعة من الكتب في شتى مجالات المعرفة من إصدارات الهيئة، واستمع الحضور لموهبة متميزة من الأطفال في مجال إلقاء الشعر، وتوزيع مجموعة من قصص قطر الندى لتشجيع الأطفال علي القراءة والاطلاع .

جاء التدريب بحضور السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والسيد اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمستشار العسكري العميد محمد حمزة و مدير ادارة الأزمات وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الجيزة.

جدير بالذكر أن صقر 83 يهدف إلى تدريب كافة الجهات على مواجهة الأزمات والكوارث، مما يساهم في تقليل الخسائر إلى أقصى درجة ممكنة حال حدوث أي كوارث، وإبراز خطط وإمكانيات الجهات المعنية والمختصة ومقوماتها والأدوات الخاصة بها واستعداداتها لمواجهة الأزمات والكوارث.