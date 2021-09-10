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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المرور يعلن الطوارئ.. خريطة الطرق المغلقة بالقاهرة والجيزة.. شارع فيصل وكوبري الجيزة المعدني والرماية والمونوريل بمدينة نصر

غلق كوبري الجيزة
غلق كوبري الجيزة المعدني

أعلنت الإدارة العامة للمرور حالة من الطوارئ عقب إغلاق 3 طرق بالجيزة لمدة 3 أيام بسبب أعمال إصلاحات وطريق واحد بالقاهرة لمدة شهر. 

ونشرت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع ادارتي مرور القاهرة والجيزة الخدمات الامنية اللازمة بمحيط اغلاق الطرق المعلن عنها لمنع حدوث كثافات مرورية اضافة الى تحديد اوقات للعمل بعيدا عن اوقات الذروة. 

 

غلق جزئى بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا 

 

نشرت إدارة مرور الجيزة الخدمات الأمنية اللازم لملاحظة الحالة ومنع التكدسات عقب اجراء غلق جزئى بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا. 

وأعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إجراء غلق جزئى بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا لمدة (3) أيام بدء من اليوم الجمعة الموافق ١٠ / ٩ / ٢٠٢١ حتى يوم الاحد الموافق ١٢ /٩ / ٢٠٢١ وذلك لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال قطع عرضي بطريق النصر وتقاطعة مع شارع مينا في المنطقة المحصورة بين ميدان الرماية وميدان النصر بجوار فندق ريجينسى بيراميدز وذلك لتحويل المرافق الخاصة بخط مياه الشرب المتعارضة مع مشروع مترو الانفاق الخط الرابع "محطة ميدان الرماية"، على أن تكون الأعمال من الساعة  الواحدة صباحا وحتى الخامسة صباحا وذلك دون تعطيل حركة المرور   .

ووضعت الشركة المنفذة كافة وسائل الامن الصناعي والمساعدات الفنية اثناء الاعمال وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمد لبنة مدير مرور الجيزة الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع

وأهابت بالمواطنين من المارة وقائدى المركبات إتباع تعليمات اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لمنع التكدسات المرورية. 

 

غلق جزئي بشارع فيصل

 

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الاغلاق الجزئي في شارع فيصل.

وبدأت عملية الإغلاق الجزئي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ومن المقرر ان تستمر 3 أيام حتى الأحد المقبل. 

وكانت أعلنت إدارة مرور الجيزة بقيادة اللواء محمد نصر لبنة مدير مرور الجيزة عن إجراء غلق جزئي بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع ضياء بالإتجاه القادم من منطقة المطبعة إتجاه ميدان الجيزة لمدة " ٣ " أيام إبتداء من اليوم الجمعة الموافق ١٠ / ٩ /٢٠٢١ وحتي يوم الأحد الموافق ١٢ / ٩ / ٢٠٢١ علي أن تكون الأعمال من الساعة الواحدة صباحآ وحتي الساعة الخامسة صباحآ طوال فترة الأعمال. 

وتم اجراء عملية الغلق بسبب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبدء في أعمال إصلاح كسر خط الصرف الصحي بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع ضياء . 

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية .

 

كوبري الجيزة المعدني 

بدأت منتصف ليل اليوم الجمعة عملية اغلاق جزئي لكوبري الجيزة المعدني من أعلي بغلق حارة مرورية فقط لمدة ٣ أيام لتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي. 

وأعلنت إدارة مرور الجيزة عن تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلي معدلات الأمن والسلامه علي الكوبري في اطار استعدادات محافظة الجيزة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

وأفادت مصادر أمنية ان الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني من أعلي بواقع غلق " ١ " حارة مرورية فقط لمدة ٣ أيام بدأت من الساعة الثانية عشر صباح اليوم الجمعة الموافق ١٠ /٩ /٢٠٢١  حتي الساعة الخامسة صباح يوم الأحد الموافق ١٢ / ٩ / ٢٠٢١ علي أن تكون الأعمال علي مدار٢٤  ساعة علمآ بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الاعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية .

 

محطات المونوريل في مدينة نصر 

 

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة ، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع محطات المونوريل بمنطقة شارع يوسف عباس بمدينة نصر .

وطبقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية فإن الأمر يستلزم غلق لبعض الأجزاء بشارع يوسف عباس وإجراء بعض التحويلات المرورية إعتباراً من الساعة 12 "بعد منتصف الليل" اليوم الجمعة الموافق 10/9/2021م ولمدة شهر على أن تكون الأعمال على مدار اليوم "ليلاً ونهاراً" .

كما تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الادارة العامة للمرور إغلاق 3 طرق مرور القاهرة مرور الجيزة غلق جزئي

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