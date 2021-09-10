يُسبِّب إعاقة.. اعرف خطورة الاكتئاب وأعراضه

قال الدكتور أحمد جمال أبو العزايم، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، إنه يمكن تعريف الاكتئاب بوجه عام، على أنه “اضطراب نفسي يشعر فيه المريض بالحزن الشديد لفترة طويلة، ويعزف تمامًا عن الأشياء المبهجة أو حتى الأشياء التقليدية؛ فلا يرغب في الذهاب إلى العمل، أو قراءة الصحف، أو مقابلة الأصدقاء، أو التكيف مع الحياة بشكل عام”.

وأضاف "أبو العزايم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على قناة "صدى البلد"، من المعروف أن الأمراض النفسية تكون أكثر ضررا من الأمراض العضوية، وذلك لأن المرض العضوي يمكن تحديد مكان الألم والسبب الرئيسي لمركز الألم؛ ولكن مثل هذه الأمور لا تحدث مع الأمراض النفسية عموما مثل الاكتئاب أو القلق وغيرها من الأمراض النفسية، وخصوصا أن تعريف الاكتئاب يصعب تحديده على وجه الدقة، وهو من المشاكل التي تواجه المتخصصين في تشخيص مثل هذه الأمراض.

وتابع: "الاكتئاب يصعب ملاحظته بشكل واضح وخصوصًا في المراحل الأولى من بداية مرض الاكتئاب؛ ولكن بالتأكيد هناك مجموعة من العوامل أو الأعراض التي تظهر على المريض، ولكن الحالات تختلف من مريض لآخر، مشيرًا إلى أن الاكتئاب مشكلة مستمرة وليست عابرة تحدث من نوبات تستمر خلالها الأعراض لمدة أسبوعين على الأقل، ويمكن أن يستمر الاكتئاب لعدة أسابيع أو شهور أو سنوات.



ونوة بأن الاكتئاب هو اضطراب في المزاج، يؤدي إلى الشعور بعدم القدرة على أداء العمل.



وأشار إلى أن الاكتئاب يتسبب في انعزال الفرد عن الآخرين، ويمكن أن يصيب الإنسان بما يعرف بـ إعاقة العمل.



وأوضح أن مرض الاكتئاب، يأتي بعد أمراض القلب من حيث الخطورة، منوها بأنه يتكون من 4 مراحل ومحاور، هي “الحزن، والقلق، ونقص الحركة، والتفكير والشعور المضلل”.