لأول مرة رسميا.. رابطة أندية الدوري المصري تتولى مهام اتحاد الكرة محليا

اقتربت الرياضة المصرية من وجود بداخلها رابطة أندية للدوري المصري التي ينادي بها العديد من مسؤولي الرياضة خلال الفترة الأخيرة، لكي يصبح الدوري المصري أكثر احترافية مما هو عليه.

شروط المترشح لعضوية ورئاسة رابطة أندية الدوري المصري..

وكانت أعلنت اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب الترشيحات لانتخاب أعضاء رابطة الدوري المصري الممتاز هذا الشهر.

وطلب الاتحاد من أندية الدوري الممتاز ترشيح عضو واحد لكل نادي من بين الـ18 نادياً المشاركين في الدوري الممتاز في موعد أقصاه 14 سبتمبر الحالي

ومن المقرر عقد الانتخابات يوم 19 سبتمبر الجاري ليتم اختيار 5 أعضاء فقط من بين الـ18 المرشحين، على أن يكون المرشحين من خارج أعضاء مجالس إدارات الأندية وخارج الإطار الوظيفي بها.

وبعد مراجعة شروط عضوية الرابطة يومي 15 و16 سبتمبر ثم الانتخابات يوم 19 من الشهر ذاته، سينعقد أول اجتماع للمكتب التنفيذي للرابطة يوم 22 سبتمبر.

ما هي رابطة أندية الدوري المصري؟



يرصد لكم موقع صدى البلد الإخباري كل ما تود معرفته عن مهام رابطة أندية الدوري المصري الممتاز، المقرر إقامة انتخاباتها يوم 19 سبتمبر الجاري.

دعا الكثير من مسؤولي الرياضة إقامة رابطة أندية للدوري المصري لرفع بعض العبئ عن الاتحاد المصري لكرة القدم؛ تقوم الرابطة بجميع أعمال اتحاد الكرة محلياََ في بطولة الدوري المصري سواء.

لم يتم رسمياََ العمل برابطة أندية الدوري الممتاز منذ إقامة الدوري، ولم يتمكن أي اتحاد سابق إقامة رابطة أندية للدوري المصري، في حال إتمام الانتخابات ستصبح أول مرة رسيماََ.

يقوم كل نادي من ال 18 المشاركين في الدوري المصري الممتاز، بترشيح واحد لكل نادي ويتم اختيار 5 أسماء على أن يكون المرشحين من خارج أعضاء مجالس إدارات الأندية وخارج الإطار الوظيفي بها.

أبرز المرشحين لتولي رئاسة رابطة أندية الدوري..

وعلم صدى البلد من مصدر مقرب لعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تولت مهام رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم قبل انتهاء مدتهم وتولي أحمد مجاهد ولجنته الثلاثية، أن الجنايني على أتم الاستعداد لتولى رئاسة رابطة أندية الدوري ويعتبر أن هذا الوقت المناسب لإدارة هذا المنصب لتطوير الكرة المصرية.

وترددت انباء خلال اجتماع الأندية السابق مع الاتحاد المصري لكرة القدم أن، عمرو الجنايني هو المرشح الأبرز لرئاسة رابطة الدوري.

يرى الكثير من بين أندية الدوري أن عمرو الجنايني هو الأجدر بهذا المنصب وذلك لما كان يقوم به خلال الفترة السابقة وقت توليه رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم مؤقتاََ.

اتحاد الكرة يدعو الأندية لحسم انتخابات رابطة الأندية..

دعا الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أندية القسم الأول لمسابقة الدوري الممتاز في خطاب رسمي اليوم إلى ترشيح ممثل عن كل منها في موعد غايته الثلاثاء المقبل 14 سبتمبر لانتخاب رابطة أندية ا

لقسم الأول يوم 19 سبتمبر الحالي.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم في خطابه وفقا للائحة النظام الأساسي للاتحاد المتضمنة تكوين رابطة لأندية القسم الأول ألا يكون ممثل النادي عضوًا بمجلس إدارته أو موظفًا به.

أضاف الخطاب الموجه من الاتحاد إلى الأندية أنه سيتم مراجعة شروط الترشيح لعضوية الرابطة يومي 15و16 سبتمبر ، وتقام انتخابات المكتب التنفيذي للرابطة يوم 19 سبتمبر باختيار 5 أعضاء من بين مرشحي الأندية ال18، على أن يعقد أول اجتماع للمكتب التنفيذي يوم 22 سبتمبر الحالي.