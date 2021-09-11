بعد رفض عائلتها دخولها المجال.. المطربة بانة الفلسطينية : المهرجان مصدر الهام لكثير من الفتيات في الفنون

شاركت الفنانة الفلسطينية بانة في مهرجان " هي الفنون she Arts” وقامت بغناء العديد من الاغاني الدمج بين الشرقي و الغربي في ثاني يوم من فعاليات المهرجان.



قالت بانة عن مشاركتها في معرض " هي الفنون" ان مهرجان جديد ويدعم المرأة في مجال الفنون والموسيقي وهو فكره عزيزه عليها لانهاخرجت من مجال البيزنس للموسيقي ودائما لديها رؤية ان تكون مصدر الهام فالمهرجان مصدر الهام لكثير من الفتيات في مجال الفنون.

وقدمت اليوم في المهرجان موسيقي تدمج فيها بين الشرق و الغرب بكلام و لحن و اسلوب جديد وقد قدمته فى العديد من البلدان العربية ولكن اول مرة تقدمه فى مصر

تتابع قائلة ان فى بداية دخولها مجال الموسيقي رفضت عائلتها الفكرة و رفضوا التحدث معها و لم يدعموها فهذا المهرجان يدعم فكرةالموسيقي و اضافت قائلة انهم في زمن يجب عليهم تقبل فكرة الموسيقي و دخول الفتاة ذلك المجال.

و اوضحت انها ستقدم اغنيتين جديدتين قبل نهاية العام منهم واحدة بلكنة فلسطينية تحكي عن البلد بطريقة ايجابية و اغنية مصرية بعنوان" مجنونة".

واكدت من افضل اغانيها التي تتحدث عن قضية معينه هي اغنية " فتح عنيك" تتحدث فيها عن ان الانسان يجب عليه ان يحقق ذاته ويبتعدعن كل شئ سلبى يضغط عليه ويعيش اللحظة و قامت بكتابة الكلام واللحن و تستعد للعديد من الحفلات في مصر في الوقت القادم.