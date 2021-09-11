بأمر المحافظ.. استرداد 164 فدانا من أملاك الدولة بوادي النطرون

أملاك الدولة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين منهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.

في نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة السيد حمزة، واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين.

استيراد ١٦٤ فدان من أملاك الدولة

و نجحت اللجنة فى استرداد قطعة أرض زراعية بنطاق قرية الحمراء بمساحة اجمالية ١٦٤ فدان من غير الجادين و قامت باتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتات " ارض مستردة أملاك دولة " عليها.

أكد المحافظ، على استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.