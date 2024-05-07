عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لتنمية الموارد.. القباج تناقش الخطة الاستثمارية لاستغلال أصول وزارة التضامن الاجتماعي

صدى البلد

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مع أعضاء فريق تنمية الأصول بالوزارة بحضور حسن مصطفى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد والدكتورة سحر عتمان مدير الإدارة العامة لاستثمار الأصول لمتابعة موقف تسجيل وإشهار الأصول التي تم حصرها بالوزارة.

كما ناقش الاجتماع الفرص الاستثمارية التي يمكن توظيفها بغرض تنمية الموارد وتعبئة العوائد التي تصبو الوزارة إلى الاستثمار فيها لصالح الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي تقوم بها الوزارة لصالح الفئات المستهدفة وبصفة خاصة من هم الأولى بالرعاية.

وتابعت القباج خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لعمليات الحصر الإدارى لأصول الوزارة بدءا من النواحي القانونية التي تشمل تسجيل وإشهار هذه الأصول بأنواعها من أراض وعقارات، مرورا بالجوانب الهندسية التي تشمل رفعها هندسيا ًوفيزيقياً وتسجيلها على الخرائط المعلوماتية للوزارة، وأيضاً الجوانب الاستثمارية التي تشمل دراسة فرص استثمارها بالشراكة مع القطاع الخاص، واستغلال عوائدها لصالح الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة من خدمات الوزارة وبالأخص لصالح الفئات الأولى بالرعاية.

واستعرض الاجتماع استراتيجية العمل فى ذلك من خلال تكوين فريق عمل مركزي وعلى مستوى المحليات مع التوجيه بتصميم خريطة توضح المواقع الجغرافية لهذه الأصول على مستوى الجمهورية من قاعدة بيانات موثقة تشمل كافة البيانات الدقيقة لجميع الأصول، وذلك للمرة الأولي بعد انتهاء الوزارة من رفع الإحداثيات على مدار العام الماضي 2023. 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة اتخذت عددا من الخطوات المهمة فى إطار اتجاه الوزارة لاستخدام النظم الذكية في إدارة جميع بياناتها في ظل منهجية التحول الرقمي التي تعززها الوزارة اتساقاً مع استراتيجية الدولة لتطبيق استراتيجية مصر الرقمية، واستراتيجية حصر وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

جدير بالذكر أن الوزارة قامت بحصر أكثر من 3000 أصل على مستوى المحافظات، ما بين الملك والهبة والتخصيص والإيجار، علماً بأن الوزارة تستخدم كثير من هذه الأصول في الوظائف الإدارية مثل الإدارات والوحدات الاجتماعية ومراكز التدريب الإداري، والوظائف الفنية مثل مؤسسات الرعاية ومكاتب ومراكز التأهيل ودور المغتربين وبيوت الطالبات والطلبة، ومراكز خدمات المرأة العاملة ومراكز الأسر المنتجة ومراكز استضافة النساء ضحايا العنف، وغيرها من الوظائف.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بإعادة رفع الإحداثيات والرسومات الهندسية لأصول الوزارة التي تقع في مواقع استراتيجية وتجارية بهدف تنمية الموارد.

كما شهد اللقاء أيضاً استعراضا لتحديات العمل ومعوقاته والإجراءات اللوجستية لتسهيل العمل، حيث يتيح ذلك التوسع في إيجاد بيئة استثمار بالشراكة مع القطاع الخاص للدفع بالاستثمار الاجتماعي لصالح فئات الوزارة المستهدفة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الرحيل عن ليفربول.. محمد صلاح على رادار 3 أندية كبرى| تفاصيل

لجنة الحكام تتجه لمعاقبة الحكم محمود البنا بسبب لقاء الزمالك وسموحة

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

في أولى جلسات محاكمة المتهم.. أهالي الطفلة السودانية: حق جانيت لازم يرجع

تريند جامعة المنصورة| حقيقة فيديو رقص الطالبات الذي انتشر على مواقع التواصل.. تفاصيل

بعد ساعات من حادث عصام صاصا.. التحقيق مع مجدي شطة بسبب المخدرات

خصم 50% من مصر للطيران| تخفيض على التذاكر حتى 31 أكتوبر.. بشرط واحد

ميدو: الزمالك لم يوافق على ضم معلول

ترشيحاتنا

الصحف الاماراتية اليوم| الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.. بوريل: هجوم إسرائيل على رفح سيقتل المزيد من المدنيين «مهما قالوا»

مصدر رفيع المستوى: الوفد المصري حذر إسرائيل من عواقب اقتحام معبر رفح

إسرائيل ترفض التعهد بمناقشة إنهاء الحرب ضمن اتفاق التهدئة.. تفاصيل

المدارس لـ الطلاب: تجنبوا هذه الممنوعات في لجان امتحانات أولى وثانية ثانوي

الاحتلال يتعمد تأزيم الأوضاع بإغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم.. وتأكيد أممي

حماس تحذر نتنياهو: إن أرادت الحفاظ على الرهائن فعليك بهذا الأمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفضل حملات المقاطعة.. هبوط أسعار اللحوم بالأسواق.. وهذه أسعار الأضاحي

أمراض الأظافر.. أشهر عدوى بكتيرية تصيبها وأسبابها

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

ما هو النهم بمضغ مكعبات الثلج .. وإزاي تسيطر عليه؟

فيديو

حلا الترك تطرح كليب أغنية أحلا.. شاهد

مى حلمى تروى كواليس رفضها الظهور مع محمد رشاد بمقلب رامز جلال

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ