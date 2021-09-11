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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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"مكافحة كورونا" تكشف عاملاً سريعًا للتعافي من الفيروس .. شاهد

كورونا
كورونا

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ، إن مصر بها شواهد لزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا ، مؤكدا أن الدولة بدأت في بوادر الموجة الرابعة ويجب أن نأخذ حذرنا بتطبيق الإجراءات الاحترازية.


وأضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، أن الإجراءات الاحترازية لا تقتصر اليوم علي ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي فقط ولكن اللقاحات أصبحت اليوم من ضمن الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها.

 


وأوضح حسام حسني، أن فيروس كورونا لم يعد مستجدا علينا بسبب تعاملنا معه في الموجة الأولي والثانية والثالثة وهذا يجعل لدينا ثقة في قوه المنظومة الصحية في مصر بسبب الفكر الجيد وتوافر جميع بروتوكولات العلاج لدينا والأدوية التي تساعد علي التمثال في الشفاء .

 

وتابع حسام حسني ، أن اهم عامل من عوامل التعافي من فيروس كورونا طلب الرعاية الصحية السليمة والمبكرة وهذا ساعد علي سرعة الشفاء من الإصابة ، لافتا إلي انه لا يوجد ما يسمي بوصفة لعلاج كورونا.

 

واستكمل رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا  ، أن اهم شيء للتعامل مع حالات الإصابة بالفيروس تحديد نوعية الإصابة أن كانت بسيطة أو متوسطة أو شديدة الخطورة لان لكل منهم بروتوكول علاج معينًا ، مؤكدا أن تلقي المطعمين جرعة ثالثة من لقاح كورونا لم يثبت علميا حتي الآن ولكن هناك توصية به .

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا رئيس اللجنة العلمية حسام حسنى الإجراءات الاحترازية التباعد الاجتماعي فيروس كورونا

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