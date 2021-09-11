مستشار رئيس الوزراء: كشفنا مؤسسة إخوانية تدفع رواتب 3000 شخص لتنفيذ أعمال ضد الدولة

قال هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للاصلاح الاداري، إنه عندما كان رئيسا للبريد؛ تم اكتشاف مؤسسة مجتمع مدنى تابعة لجماعة الاخوان ترسل مرتبات شهرية لاكثر من 3000 شخص فى محافظات مختلفة للقيام باعمال ضد الدولة.

و اضاف "محمود" خلال لقائه ببرنامج "اخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن القانون وضع لوائح محددة لادارة المؤسسات باوراق سليمة وتسجيل كل الاموال التى تدخل المؤسسة، منوها بأن اعداء الوطن يحاولون الدخول من اى طريق.



وأوضح مستشار رئيس الوزراء للاصلاح الادارى، أنه بعد تعديل القانون الجديد ألغيت كل القيود، مضيفا: "أي جمعية عايزة تشتغل صح هتشتغل صح".

واستطرد:" انا رئيس مؤسستين واحدة إعاقة ذهنية و اخرى للتنمية و لم تقابلني اى عوائق".