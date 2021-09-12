27 هدفا في 5 مباريات.. بايرن ميونخ يرعب برشلونة قبل موقعة الثلاثاء

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مواجهة نارية، بين برشلونة وبايرن ميونخ، بعد غد الثلاثاء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الأولى، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتضم المجموعة الخامسة، في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بايرن ميونخ الألماني، وبرشلونة الإسباني، وبنفيكا البرتغالي، ودينامو كييف الأوكراني.

نتائج بايرن ميونخ الأخيرة قبل مواجهة برشلونة:

لم يتأثر فريق بايرن ميونخ كثيرا برحيل هانز فليك، وتعيين ناجلسمان، خاصة خط الهجوم، الذي لا يتوقف عن جلد منافسيه، وهو ما ينذر بفضيحة كروية جديدة لـ فريق برشلونة، على يد العملاق البافاري.

بايرن ميونخ سجل 27 هدفا في آخر 5 مباريات خاضها الفريق في مختلف المسابقات، حيث فاز على بوروسيا دورتموند 3 - 1، في كأس السوبر الألماني، بينما حقق الفوز في آخر 3 مباريات في الدوري الألماني، على حساب كولن 3 - 2، وهيرتا برلين 5 - 0، ولايبزيج 4 - 1، فيما اكتسح بريمر “ أحد فرق دوري الدرجة الخامسة” 12 - 0، في مسابقة كأس ألمانيا.

آخر مواجهة رسمية، جمعت بايرن ميونيخ وبرشلونة، كانت في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم قبل الماضي، وانتهى اللقاء بفضيحة كروية، حيث فاز العملاق البافاري 8 -2.

مستوى فريق برشلونة أصبح أكثر سواء، مما كان عليه الموسم قبل الماضي، لأن الفريق خسر جهود القناص الأوروجوياني لويس سواريز، الذي انضم إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2020، والأسطورة ليونيل ميسي الذي انضم إلى باريس سان جيرمان، في الميركاتو الماضي، بعد فشل إدارة النادي الكتاولوني برئاسة خوان لابورتا، في تجديد عقده بسبب قواعد اللعب النظيف.

تفوق فريق بايرن ميونخ في الوقت الحالي، لا يعني ضمان الفوز على برشلونة بنتيجة كبيرة في مباراة الثلاثاء، أو حتى الفوز بأي نتيجة، يظل فريق برشلونة أحد أفضل فرق العالم، رغم تراجع مستواه في السنوات الأخيرة، كما أن كرة القدم دائما ما تحمل المفاجآت، ولا تعترف بالتوقعات والتكهنات، تعترف فقط بمن يكون لديه الرغبة أكثر على أرضية، لتحقيق الفوز، بغض النظر، عن التاريخ والأرقام السابقة.