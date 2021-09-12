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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة

التفتيش على 193 منشأة عمل وتحرير 54 محضرا بدمياط

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 265 شاباً ، منهم شاب من ذوي الإحتياجات الخاصة  في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى  من خلال شهادات القيد  المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل ،  وبلغ المسجلين بها 1233 شاباً ،  كما تم استخراج 527 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلاً عن توفير 28 فرصة عمل .  

وقال الوزير: إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 193 منشأة بنظام الدوري والحملات ، والإعادة على 105 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 54 محضراً ، وعمل 20 حملة تفتيشية ، وبحث 5 شكاوى ، وتم عقد 2 ندوة توعية بشركة علوان للتوكيلات التجارية ، وشركة قتيلو للألبان بدمياط الجديدة .

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الاطروش مدير المديرية ، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت  المديرية  خلال شهر أغسطس  الماضي  بالتفتيش على 190 منشأة ، وإعادة التفتيش على 154 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 54 محضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل 14 مذكرة غلق إداري ، وعمل 8  ندوات توعية ،  فضلاً عن تلقى 36  شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال  14 شكوى منهم ، و 2 شكوى منها مستوفاة ، و24 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة  .

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً و إجتماعياً حيث قامت المديرية بصرف 10 آلاف جنيه منحة وفاة أحد العمال ، وصرف 21 ألفاً و 388 جنيه رعاية صحية لـ 23 عاملاً مسجلا ً بالمديرية .

وفى مجال التدريب المهنى ، قامت المديرية بتنفيذ  دورة تدريبية على مهنة ( التفصيل والحياكة ) استفاد منها 10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية أبو عياد مركز كفر سعد .

وأضافت مدير المديرية ، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 402 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

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محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرية القوي العامل دمياط تعيين 265 شابا كعب العمل العمالة غير المنتظمة

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