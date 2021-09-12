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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقابل 280 ألف يورو

جنسيتنا ليست للبيع.. البرتغاليون يرفضون منح الحنسية مقابل الاستثمار

البرتغال
البرتغال

عرضت قناة العربية فيديو عن منح البرتغال الإقامة الجنسية مقابل استثمار 280 ألف يورو، موضحا أن البرتغال أطلقت عام 2012 برنامجا للفيزا الذهبية والتى من أهم مبادئها استثمار 280 ألف يورو في العقارات، ومن بعدها يمكن الحصول على إقامة دائمة.

 

وأشار الفيديو إلى أن 280 لف يورو هو الرقم الأدنى فى أوروبا من بين الدول الأخرى، لافتا إلى أن الضرائب لا تدفع إلا إذا أقام الشخص فى البلد أكثر من 183 يوما فى السنة ولا يحتاج الشخص للإقامة 7 أيام سنويا فى البرتغال للاحتفاظ بالفيزا الذهبية .

 

ولفت إلى أنه بعد 6 سنوات من الإقامة ستصبح مؤهل للحصول على جواز السفر البرتغالى والذى يعد أحد أفضل جوازات السفر فى العالم، مؤكدا أن البرتغال لم تكن الوحيدة تقديم هذه الخدمة فهناك قبرص ومالطا.

 

وذكر الفيديو أن البرتغال استطاعت جذب أكثر من 5 مليارات و500 مليون دولار منذ إطلاق البرنامج ولكن البرتغاليون غاضبون ويؤكدون أن جنسيتهم ليس للبيع.

 


 

البرتغال الفيزا الذهبية استثمار الضرائب جواز السفر البرتغالى

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