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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهدها من المحطة الدولية..رائد فضاء أمريكي يروي شهادته عن انفجارات 11 سبتمبر..فيديو

رائد الفضاء الامريكي
رائد الفضاء الامريكي

كان رائد الفضاء الأمريكي الوحيد في الفضاء فرانك كولبرتسون في رحلة للفضاء يوم 11 سبتمبر 2001 - عندما فجر مجموعة من الإرهابيين برجي التجارة العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية.

كانت هذه رحلته الثالثة إلى الفضاء، بعد أن كان  جزءًا من مهمات المكوك الفضائي في عامي 1990 و 1993 ، ولكن هذه المرة كان قائد مهمة البعثة 3 إلى محطة الفضاء الدولية، حيث قاد رائدي فضاء روسيين في الرحلة.

وكان هو وطاقمه في الفضاء لمدة 30 يومًا صباح ذلك الثلاثاء في 11 سبتمبر، وكان على كولبيرسون إجراء فحوصات طبية وإبلاغ النتائج لطبيب على الأرض.

واعتقد كولبيرتسون أنه سيبلغ النتائج للدكتور ستيف هارت، ويلحق بصديقه، ويغلق الهاتف.

لكن الأمر استغرق بعض الوقت حتى أجاب هارت، وعندما فعل، قال هارت لصديقه: “حسنًا يا فرانك، نحن لا نقضي يومًا جيدًا هنا على الأرض”

وعندها اكتشف أن طائرتين ضربتا البرجين التوأمين في مانهاتن السفلى، وثالثة ضربت البنتاجون.

وأثناء حديثهم، انتشرت أنباء عن تحطم طائرة رابعة في ولاية بنسلفانيا، بعد أن تغلب الركاب على خاطفيهم ومنعوا الإرهابيين من الاصطدام بمبنى الكابيتول.

ثم شق كولبيرتسون طريقه إلى النافذة وشاهد البرج الثاني يسقط وسط سحابة من الدخان

لقد كانت تجربة قال كولبيرسون، البالغ من العمر الآن 72 عامًا، إنه لن ينسى أبدًا وهو يسرد أحداث ذلك اليوم المشؤوم في مناقشة حديثة مع ريتش كوبر، نائب رئيس الاتصالات في مؤسسة الفضاء والمضيف المشارك لبودكاست Space4U.

وقال كولبيرسون لـ كوبر إن الرحلة بدأت مثل أي رحلة أخرى.

وأضاف 'اليوم العاشر كان مجرد يوم عادي' وكنا نستعد لاستلام وحدة جديدة، ولذا كنا نراجع قائمة التحقق الخاصة بذلك ونتأكد من أن كل شيء جاهز في المحطة لذلك.

وقال إنهم “مروا بأعمالنا المعتادة، كما تعلمون، أجروا بعض التجارب وأجروا بعض الاتصالات على الأرض”.

وتابع إنه في اليوم التالي، كان عليه أن يعتني ببعض الصيانة، ثم يجري فحوصات طبية لجميع أفراد الطاقم، كما يفعلون كل 30 يومًا.

وكان من المفترض أن يقوم كولبيرتسون بالاتصال على الأرض بخط آمن ومشفّر، حيث أن المعلومات الطبية خاصة، للتحدث إلى الطبيب على الأرض الدكتور ستيف هارت.

وقال كولبيرتسون في البداية إنه افترض وقوع حادث أو أن أحد أفراد أسرته كان مريضًا. 

ولم يكن يتوقع أن يخبره هارت أن طائرتين مخطوفتين أصابت البرجين التوأمين وطائرة ثالثة اصطدمت بالبنتاجون.

وبينما كانوا يتحدثون، انتشرت أنباء عن تحطم طائرة رابعة في ولاية بنسلفانيا.

وعلى متن تلك الطائرة، رحلة الخطوط الجوية المتحدة رقم 93 ، تمكن الركاب من التغلب على خاطفيهم ، ومنعهم من الاصطدام بمبنى الكابيتول.

ولكن حتى مع انتشار الخبر، قال كولبيرتسون إنه واجه مشكلة في معالجتها.

وقال لكوبر: "تعرضت روسيا لهجوم من قبل الإرهابيين عدة مرات في العامين الماضيين '' ، مشيرًا إلى مقتل 94 روسيًا في مركز التجارة العالمي في ذلك اليوم، ولم تكن لدينا أي فكرة عن مدى انتشار هذا الهجوم وعدد الدول التي قد تكون متورطة.

البنتاجون انفجار الولايات المتحدة الولايات المتحدة الامريكية مانهاتن التجارة العالمية محطة الفضاء الدولية بنسلفانيا تحطم طائرة مبنى الكابيتول فحوصات طبية 11 سبتمبر

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