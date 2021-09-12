صندوق التنمية الحضاري:القاهرة التاريخية ستكون أجمل مدينة فى العالم فى هذا الموعد

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية،أن تطوير سور مجرى العيون، يأتى فى إطار المخطط العام لتطوير القاهرة التاريخية.

وتابع خالد صديق خلال مداخلة هاتفية مع أكسترا نيوز، بجانب تطوير سور مجرى العيون، يتم العمل على تطوير حدائق الفسطاط، معقبا:" مفيش دول فى العالم عملت حدائق على 500 فدان".

وأكد رئيس صندوق التنمية الحضارية، المستهدف من تطوير القاهرة التاريخية، ان تصبح أجمل مدن العالم فى 2030.

وكان كشف المهندس عمرو خطاب، متحدث وزارة الإسكان، آخر تفاصيل المشروعات التي يتم تطويرها بالقاهرة الكبرى.

وقال خطاب، أن مشروع مثلث ماسبيرو من أهم المشروعات التى تعمل عليها وزارة الإسكان داخل القاهرة، مؤكدا أنه تم تصميم المشروع بعناية؛ لتوفير كل الخدمات للمواطنين.

وأضاف: المشروع يقام على 75 فدانا، وبدأ العمل فى المرحلة الأولى، بـ وحدات السكن البديل، وهي عبارة عن 5 أبراج، معقبا: "حاليا يتم التشطيب الداخلى للوحدات".

وزَفَّ متحدث وزارة الإسكان، بشرى لأهالى ماسبيرو، قائلا: "لأول مرة فى القاهرة سيتم تنفيذ الخدمات الذكية، زي العاصمة الإدارية، بحيث يتم التحكم الذكي في المرافق".

واستطرد: "حاليا شغال 15 ألف عامل بموقع ماسبيرو، والشغل 3 شفتات".