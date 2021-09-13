أسطورة مانشستر يونايتد: صلاح يفكر مثل رونالدو

علّق جاري نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد، على تألق محترفنا المصري محمد صلاح، مع ليفربول، ووصوله لـ 100 هدفا في الدوري الإنجليزي.

وقال نيفيل في تصريحات على شبكة سكاي سبورتس: “الآن أصبح من المتعارف أن صلاح واحد من ضمن مهاجمين البريميرليج العظماء، أحيانا يتلقى إنتقادات ويتم وصفه أنه أناني لكن هذا غير صحيح، إنه لاعب استثنائي”.

وتابع: "صلاح وماني قدما أداء رائعا.. لكن ماني تعامل مع اللمسة الأخيرة بشكل غريب".

وأضاف "صلاح كان جيدًا في اللمسة الأخيرة وفي الطريقة التي لعب بها ضد ليدز، بعد عودته للدوري الإنجليزي مجددا، لم أفكر لثانية أننا سنرى هذا اللاعب الذي نشاهده الآن مع ليفربول".

وأتم: "نتحدث عن تفكير رونالدو بشكل فردي لإحراز الأهداف، صلاح أيضًا يفكر بهذه الطريقة متفوقًا على فيرمينو وماني".

وحقق محمد صلاح إنجازا تاريخيا بوصوله للهدف الرقم 100 في الدوري الإنجليزي، بواقع 98 هدفًا مع ليفربول، وهدفين مع فريقه السابق تشيلسي.

وبات محمد صلاح خامس أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم التهديفي في تاريخ البريميرليج، بعد آلان شيرر، وهاري كين، وسيرجيو أجويرو، وتييري هنري.