محمد صلاح : أشكر زملائي علي مساعدتي في تسجيل 100 هدف .. وأطمح للمزيد

حقق نادي ليفربول الإنجليزي بقيادة محمد صلاح فوزا مهما على نظيره ليدز يونايتد، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ودخل محمد صلاح نادي المئة بهدفه أمام ليدز يونايتد، ضمن الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي ليكون خامس اسرع لاعب يدخل نادي المئة هدف في الدوري الانجليزي .

وسجل محمد صلاح هدفين بقميص تشيلسي في الدوري الإنجليزي و 98 هدفا بمقيص ليفربول.

وقال محمد صلاح في تصريحات تلفيزيونية :أمر غير اعتيادي تسجيل هذا الكم من الاهداف مع فريق ليففربول خصوصا وأنني العب في مركز الجناح ويصعب ان تسجل هذا الكم وانت في هذا المركز .

وعن كونه من أسرع 5 لاعبين وصولا لتسجيل 100 هدف في الدوري الإنجليزي، قال محمد صلاح قائلا: "أنا سعيد للغاية، اشكر زملائي علي ما يفعلونة لي من صناعة الاهداف مازلت اطمح لتسجيل المزيد .