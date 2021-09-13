نائبة تقترح تخصيص حصة أسبوعيا لطلاب المدارس للحديث حول مخاطر الزيادة السكانية

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن الزيادة السكانية تمثل خطرا على المجتمعات يصيب الفرد نفسه قبل المجتمع، حيث يساهم فى تقليل نصيب الفرد من الناتج القومى، وعلى الرغم من كم المشروعات القومية التى تتم على أرض الواقع إلا أن النتائج تكاد تكون بسيطة، وهذا يعود إلا أن هناك زيادة كبيرة فى التعداد السكانى مما ينعكس أثره على هذه المشروعات.

واستكملت رشاد، أن هناك العديد من المشاكل التي عملت الدولة فيها جاهدة من أجل حلها منها على سبيل المثال الكثافة الطلابية فى المدارس، ولعل الفترة الأخيرة شهدت بناء العديد من الفصول والعمل على حل هذه الأزمة التي تؤرق أولياء الأمور، ولكن على الجانب الأخر نجد الزيادة السكانية تلتهم هذه الفصول وتكون النتيجة بقاء الأزمة قائمة على الرغم من الجهود، وهذا يؤكد أنه لكى يشعر المواطن بنتيجة ملموسة على الأرض لابد من حل أزمة الزيادة السكانية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الزيادة السكانية تمثل خطرا على الأمن القومى المصرى، مما يتطلب تضافر الجهود جميعها وفي المقدمة منها المواطن، لابد أن يكون هناك حرص من قبل المواطنين على إنجاب أطفال فاعلين ولهم دور فعال فى المجتمع وليست العبرة بالكثرة بقدر ما هي بالفاعلية وأن يكون له دور فى المجتمع.

واقترحت رشاد، أن يتم تخصيص حصة أسبوعيا فى جميع المراحل التعليمية ما قبل الجامعية للحديث عن الزيادة السكانية ومخاطرها، وكذلك عدد من المحاضرات لطلاب الجامعات للحديث عن نفس الأزمة ، لأن بداية الحل يبدأ من المواطن المصرى، ومن تغيير ثقافة البعض حيال الإنجاب وبعض المفاهيم المغلوطة، وذلك حتى نشعر بما يجرى على الأرض من مشروعات قومية عملاقة.