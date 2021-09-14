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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم من يهين زوجته وهل يجوز لها رد الإهانة؟.. الإفتاء تجيب

حكم الزوج الذي يهين
حكم الزوج الذي يهين زوجته

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته “زوجي يهينني ولو قمت بالرد عليه يقول عني قليلة الأدب، وأنه رجل ولا يصح الرد عليه.. فماذا أفعل؟”.

 

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن هذه مشكلة كبيرة كل شخص يرى أنه "ياما هنا وياما هناك" وأعمل اللى نفسي فيه، والشخص الآخر يجب عليه أن يسمعنى سواء كنت صح أو غط لازم ينفذ، فكل هذا ليس له علاقة لا بالدين ولا الإسلام.

 

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي”.

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وأشار الى أن النبي كان يعامل الناس بالرفق واللين، لأن المسألة ليست فرض عضلات على الناس بل هي مسألة رحمة فالراحمون يرحمهم الرحمن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال “ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”.


حكم إهانة الزوج لزوجته

لا يجوز للرجل أن يهين زوجته أو يضربها، لأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال عن الزوج الذي يضرب زوجته ويهينها (إنهم ليسوا بخياركم) كما أن المرأة ليست خادمة في بيت الرجل، فهي كالرجل، والنساء شقائق الرجال، فيجب على من يهينون زوجاتهم أن يتنزهوا عن لغة العبودية والتسلط، فالمرأة ليست خادمة لزوجها ولكنها شريكة معه، وهي عماد أساسي في البيت ، وهذه مشكلة عند بعض الرجال بأنهم يعتقدون أنفسهم لا مثيل لهم ويفعلو ن ما يحلو لهم فيهينون زوجاتهم، إلا أن هذا أسلوب خطأ وليس له علاقة بالإسلام، فقال رسول الله ((خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي))، فكان صلى الله عليه وسلم يعامل الناس بالرفق واللين كما أن معاملة الرجل للمرأة لست معاملة فرض وقوة، بل هي مسألة رحمة ومودة فالراحمون يرحمهم الرحمن.


كيفية التعامل مع الزوج الذي يهين زوجته

قبل أن نطلب من الزوجة أن تحترم زوجها وأن لا يعلو صوتها عليه، على الزوج أيضًا أن يتعامل معها بصوت منخفض لأن المرأة على دين زوجها، كذلك إذا رفع الرجل صوته على زوجته فعليها ألا يعلو صوتها عليه لأن الأصل فى المرأة الاستكانة والحياء، فيجب أن يعامل كل واحد منهم الآخر برفق ولين كما أنه لا يوجد تفرقة بين الرجل والمرأة فى المعاملة فعلى كل واحد منهما أن يحترم الآخر. 

 

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