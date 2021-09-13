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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما كفارة الحلف الكثير؟ الإفتاء تجيب

كفارة الحلف الكثير
كفارة الحلف الكثير

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما كفارة الحلف الكثير؟”.


وأجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الحلف أنواع، فلدينا نوع يسمى اليمين الغموس وهو الحلف الكاذب.

 

وأضاف أمين االفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيسبوك، أن يمين الغموس، تكون كفارتها الاستغفار والتوبة والندم على هذا الذنب والعزم على عدم العودة إليه مطلقا.

وأشار أمين الفتوى الى أن جمهور العلماء يسمون اليمين الغموس، باليمين الفاجرة واليمين الكاذبة، ولا كفارة لها لكن ليس فيها إلا الندم والتوبة والاستغفار عليها.

 
وأوضح أمين الففتوى أنه ربما كان اليمين التى حلفها الإنسان منعقدة، كرجل قال والله لن أأكل اليوم سمك مثلا وبعد ذلك اضطر أن يأكله.

 

وتابع أمين الفتوى أنه فى هذا الباب  يقول سيدنا رسول الله “من حلف على يمين ثم وجد غيرها خيرا منها فليأتِ الذى هو خير وليكفر عن يمينه"، وأقل شيء فى كفارة اليمين 100 جنيه إطعام 10 مساكين.

 

حكم كثرة الحلف بالطلاق

حكم الحلف بالطلاق كثيرًا ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 


وأجاب "عاشور" قائلًا: الحلف بالطلاق كثيرًا ثقافة نريد أن نغيرها، لأن أبغض الحلال عند الله الطلاق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف الكثير. 


وتابع: أن الحلف بالطلاق كثيرًا يضر الزوج نفسه وممكن يقع الطلاق وممكن لا يقع ويلزمه فى كفارة يمين، لافتًا الى أن الانسان المسئول لا يذكر لفظ الطلاق على لسانه جادا او مازحًا. 

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حكم تكرار حلف الرجل بالطلاق ؟

 أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم تكرار الحلف بالطلاق وذلك خلال إجابته عن سؤال ورد اليه فى برنامج السائل والفقيه المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.
 


وأوضح قائلًا: " أن الإنسان إذا حلف فعليه أن يحلف بالله أو ليصمت، والاسرة عظيمة لا ينبغي أن نعرض أنفسنا للحلف بالطلاق لأنه لو كان يحلف بالطلاق فى كل أمر فهذا ضرب من ضروب رقة الديانة.



وأشار الى أنه لا ينبغي للإنسان أن يحلف كثيرًا بالطلاق لأن الزواج ميثاق غليظ لا يصح الإستهزاء به، ويستوجب منا ان نحفظ ألستنا عن كل ما فيه معنى الطلاق.
 


وتابع: اما الرجل الذى يحلف بالطلاق كثيرًا في أي أمر فلا طلاق له، ففيه ضرب من ضروب عدم التعقل للأسرة وفهمها.

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