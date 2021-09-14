آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

في ظل توفر العديد من لقاحات كورونا في معظم دول العالم، واستعداد مصر لإنتاج لقاح كورونا المصري، بات الحديث عن الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا حديث الجميع، فالمعروف هو الحصول على اللقاح في شكل جرعتين متتاليتين بينهما مدة قصيرة، لكن يبدو أن تحورات كورونا وخاصة متغير دلتا بلس المتفشي في أنحاء العالم، أجبر الخبراء على الدعوة للحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا .

استفسارات كثيرة تدور في أذهان الجميع بشأن أهمية الجرعة الثالثة للقاح كورونا، ولماذا دعا بعض الخبراء لضرورة الحصول عليها، خاصة وأن الجرعة الثانية على الأغلب يحدث بها للشخص بعض الأعراض لمدة أيام ثم يسترد صحته مرة أخرى، فهل الأمر بحاجة لجرعة ثالثة ؟ وهل هي آمنة إذا حصل الجسم على 3 جرعات من لقاح كورونا أم قد يكون لها أثار جانبية؟ أو ربما تكون مقتصرة على فئة معينة .

رد منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية وإدارة الدواء الأمريكية رفضتا فكرة الجرعة الثالثة، وأكد بعض العلماء بتلك المنظمات أن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لتبرير الدعوة للحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا، لأن هذا الرأي لا يقول به عدد مقبول من العلماء، وذلك في ظل خطط للحكومة الأمريكية تقول بالبدء في مرحلة أخرى للتطعيم للعديد من الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل، في الأسبوع المقبل، إذا تمت الموافقة العلمية.

ورفضت منظمة الصحة العالمية فكرة الجرعة الثالثة في الوقت الحالي، حيث أكدت أن اللقاحات من الأولى أن تتوجه للدول التي لم تحصل على التطعيمات بعد بالشكل الكافي.

وقال المدير العام ل منظمة الصحة العالمية: إنه يدعو إلى تعليق الجرعات المعززة حتى نهاية سبتمبر على الأقل، حتى يتثنى إعطاء الأولوية لمن هم الأكثر عرضة للخطر ولم يتلقوا اللقاح بعد ، منوها بأنه يريد استمرار التعليق حتى نهاية العام لتتمكن كل الدول من تلقيح 40% من سكانها على الأقل .

الصحة العالمية تضع التوزيع العادل للقاحات على رأس أولوياتها إلا أن كثيرًا من الدول عارضت مطلب المنظمة الدولية وفضلت التركيز على تحصين سكانها ، من خلال إطلاق حملات لإعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

كما أن بعض العلماء قالوا في دورية لانست الطبية أن الأدلة الحالية لا تظهر الحاجة إلى التعزيز بجرعة ثالثة لدى عموم الناس، حيث تظل فعالية اللقاحات بجرعتيها ضد الأمراض الشديدة مرتفعة .

وقال العلماء أن الاستخدام الواسع للمعززات التطعيمة قد تكون له حاجة في المستقبل إذا كان هناك ضعف ملاحظ في المناعة بعد التطعيم الأولي أو إذا تطورت متغيرات جديدة بحيث لم تعد اللقاحات تحمي من الفيروس".

وكتب العلماء أن التعزيزات يمكن أن تكون مخاطرة أيضًا إذا تم تقديمها في وقت مبكر جدًا أو بشكل مكرر .

من يحتاج لجرعة ثالثة ؟

أما مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة، دعا الأشخاص الذين لديهم جهاز مناعي أقل فعالية من الطبيعي، أو ضعيف للغاية، للحصول على جرعة معززة إضافية من لقاح كوفيد-19، مع تزايد انتشار متحور دلتا الجديد.

وأكد بعض الخبراء أن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا توفر طبقة أخرى من الحماية لكبار السن، وكذلك كل البالغين المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة والإيدز والسرطان والذين لديهم أعضاء مزروعة، وهي حالات تؤدي لضعف المناعة.

ويصر الخبراء في منظمة "لايف سبان" المختصة بصحة كبار السن في روشستر بولاية نيويورك، أن الحصول على جرعة ثالثة من اللقاح، للأشخاص في فئة المناعة الضعيفة، ستعطيهم حماية أساسية وأكبر من فيروس كورونا وتحوراته العديدة خاصة متحور دلتا الشائع .

الجرعة الثالثة في السعودية

أعلنت الصحة السعودية منح جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إلى الفئات الأشد حاجة صحيا، مع تلقي 15.6 مليون شخص جرعتي اللقاح، بينما تلقى 38 مليون شخص جرعة واحدة من اللقاح.

ومن جانبه، صرح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي،، إنه تقرر إضافة إعطاء الجرعة الثالثة للفئات الأشد حاجة صحياً في المملكة، من الذين لديهم اضطرابات في المناعة أو خضعوا لعمليات زراعة.

الجرعة الثالثة في الأردن

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الصحة الأردنية أول أمس عن البدء بإعطاء الجرعة المعززة (الثالثة) للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

ودعت الوزارة المرضي للتوجه إلى مراكز التطعيم ، اعتباراً من 5/9/2021، وبشكل يومي من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً – 3 مساء.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 11 ألفا و737 حالة .

الجرعة الثالثة في الكويت

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية أنها تستعد للبدء بمنح الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا اعتبارا من منتصف سبتمبر ، مشيرة إلى أنها ستكون من لقاح فايزر.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن مصادر مطلعة قولها إنه "تم حصر أعداد الفئات المستهدفة، والتي تشمل الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومن يعانون من نقص المناعة لمنحهم الجرعة الثالثة".

وحول موقف الأطفال من التطعيم، أكدت مصادر صحية للصحيفة الكويتية أن منح جرعات اللقاح المضاد لكوفيد-19 للفئة العمرية الأقل من 12 عاما سابق لأوانه في الوقت الحالي.