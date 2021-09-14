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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات شبه مؤكدة للموعد الرسمي لأندرويد 12

تسريبات شبه مؤكدة
تسريبات شبه مؤكدة للموعد الرسمي لأندرويد 12

كشفت تسريبات شبه مؤكدة أن شركة جوجل الأمريكية ستطلق نظام تشغيلها الأحدث Android 12  أندرويد 12، في 4 أكتوبر القادم، وذلك بعد ظهور ملصق مسرب من الشركة. 


وبحسب موقع Engadget فإن الملصق الذي تم تسريبه يحمل شعار نظام التشغيل الجديد أندرويد 12  ويدل على إصداره في 4 أكتوبر، كما أنه تم إصدار النسخة التجريبية الأخيرة من نظام التشغيل.

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هاتف جوجل Pixel 5A 5G يحصل على الإصدار التجريبي الأخير من أندرويد 12

وتشير التقارير أن هواتف Pixel 6 سيتم إطلاقها بعد موعد الإعلان الرسمي لأندرويد 12 في منتصف شهر أكتوبر القادم أو في نهايته ، ثم بعدها ستقوم جوجل بإصداره رسميا على هواتف بيكسل، وبعد تباعا على هواتف أندرويد الاخرى. 
 
ويضم نظام أندرويد 12 عدد من الميزات أهمها : 


نظام جديد للخصوصية

حيث ستظهر إشعارات عند وصول التطبيقات إلى موقعك أو الميكرفون أو الكاميرا.

بالإضافة إلى مراجعة ما تنفذه التطبيقات من تتبع أنشطة المستخدمين مع إمكانية  إيقاف التطبيقات .

 

دمج Google Pay و Home Controls

دمج جوجل خدمتي Google Pay و Home Controls في قائمة الإعدادات السريعة. 

 

التحكم في أذونات التطبيقات 

وسيقدم أندرويد 12 ميزة أخرى تسمى "مركز إدارة الأذونات"، تقدم نظرة عامة على الأذونات المستخدمة على جهازك بواسطة العديد من التطبيقات لإعطائك فكرة عادلة عن الإذن الأكثر طلبًا على جهازك.

 

 إصلاح المشكلات الشائعة 

وعملت جوجل فى أندرويد 12 على إصلاح مشكلة الاتصال المتقطع بشبكة الواي فاي Wi-Fi، والأخطاء التي تسببها التقاط لقطة شاشة من شاشة القفل، وإقفال التنشيط الجزئية التي تسببت في استنزاف البطارية.

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