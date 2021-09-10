هاتف جوجل Pixel 5A 5G يحصل على الإصدار التجريبي الأخير من أندرويد 12

تستعد شركة جوجل لإطلاق الإصدار المستقر لأحدث أنظمة التشغيل "أندرويد 12"، خلال الأسابيع القليلة القادمة، وبالرغم من ذلك قامت الشركة بطرح الإصدار التجريبي الجديد لهاتفها الذكي Pixel 5A 5G.

ويعد هذا هو الإصدار التجريبي الأخير التى تقوم جوجل بطرحه، قبل أسابيع قليلة من طرح الإصدار المستقر لنظام تشغيل أندرويد 12، كما يعد الهاتف الذكي من جوجل Pixel 5A 5G هو آخر هاتف يحصل على الإصدار التجريبي، حيث تم إطلاق الهاتف قبل بضعة أسابيع فقط، فيما قد حصلت الإصدارات الخمسة الأخرى من جوجل على الإصدار التجريبي لنظام تشغيل جوجل القادم أندرويد 12، وفقاً لموقع "Gizmochina" التقني.

مميزات نظام تشغيل جوجل القادم أندرويد 12

يجلب نظام تشغيل جوجل الجديد أندرويد 12 العديد من التغييرات والتحسينات على نظام الأندرويد للهواتف الذكية، ومن المتوقع أن تكون هواتف جوجل الذكية Pixel هى التى ستقوم باختبار إعادة التصميم لنظام التشغيل بالكامل.

حيث ستحصل جوجل بكسل على السمات الجديدة، وشاشة القفل المعاد تصميمها كلياً، بالإضافة إلى قائمة الإعدادات السريعة، كما سيجلب نظام التشغيل الجديد واجهة مستخدم ورسوم متحركة جديدة، بالإضافة إلى إعدادات خصوصية الجديدة، مع العديد من التحسينات الأخرى.

كما سيجلب نظام تشغيل جوجل القادم أندرويد 12 التحسينات على ميزة تقسيم الشاشة الموجودة سابقاً، حيث سيتم منح المستخدمين مزيد من التحكم فى تطبيقات تقسيم الشاشة.

وسيقدم ميزة مركز إدارة الأذونات التي ستتيح للمستخدم معرفة الأذونات الأكثر طلباً على الهاتف، كما سيضيف نظام التشغيل الجديد المزيد من ميزات الأمان حيث الإعدادات الافتراضية الأكثر أماناً،

وعناصر التحكم الجديدة في المعرفات، كما ستسمح جوجل بتحميل التطبيقات من متاجر خارجية بديلة لمتجر جوجل بلاي.

ومن المقرر أن يتم طرح الإصدار المستقر لنظام التشغيل الجديد أندرويد 12 من قبل شركة جوجل، خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ومن المتوقع أن يتم طرحه لعدد قليل من الهواتف الذكية غير هواتف جوجل المعروفة Pixel، ومن المتوقع أن تقوم شركات تصنيع الهواتف بطرح قائمة بهواتفها الذكية التى ستحصل أولاً على الإصدار المستقر لنظام تشغيل أندرويد 12 من جوجل.