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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في توديعه|درع تذكارية من إيناس عبد الدايم للمستشار الثقافي الصيني

تكريم للمستشار الثقافي
تكريم للمستشار الثقافي الصيني بالقاهرة شي يويه

حرصت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على إقامة حفل تكريم للمستشار الثقافي الصيني بالقاهرة شي يويه ون وإهدائه درع تكريم وشهادة تقدير فى حضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

 

 وتوجهت “عبد الدايم” بالشكر والعرفان للمستشار الثقافي الصيني على تعاونه المثمر والبناء على مدار سنوات عمله بمصر مما كان له بالغ الأثر في نجاح العديد من الفعاليات المشتركة ونقلت له تحيات جميع قيادات الوزارة والعاملين بها.

 

 وأكدت أن مصر اكتسبت صديقا جديدا مشيرة إلى دوره أثناء ذروة جائحة كورونا التي أثرت على العالم إلا أن التواصل المصري الصيني لم ينقطع وهو ما يؤكد عمق العلاقات بين الدولتين وتأثير الإبداع في توطيد العلاقات بين الشعبين . 


من جانبه قدم المستشار الثقافي الصيني الشكر لوزيرة الثقافة ولجميع القطاعات والهيئات وأكد أن العلاقات والصداقة الطيبة التي تجمع بين البلدين خاصة في المجال الثقافي والفني تأتي بفضل دعم قيادة الدولتين الحكيمة وأضاف نتطلع لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة مشيرا أن نهاية سبتمبر الجاري سيتم الاحتفال بمرور 60 عاما على العلاقات المصرية الصينية بحفل مشترك يبث في الدولتين أون لاين في نفس التوقيت .

الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تكريم للمستشار الثقافي الصيني بالقاهرة شي يويه الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية لمثمر والبناء على مدار سنوات دوره أثناء ذروة جائحة كورونا

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