بعد تجديدها بالكامل.. افتتاح الكنيسة الإنجيلية بالكوم الأخضر بمغاغة غدا

يفتتح الدكتور القس اندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء غدا الأربعاء، الكنيسة الإنجيلية بالكوم الأخضر مغاغة شمال المنيا، بعد تجديدها بالكامل.

تأسست الكنيسة عام 1889، وتعد أحد أقدم الكنائس الإنجيلية التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، ويحضر الافتتاح عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية، وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب، والقيادات الدينية والشعبية بالمحافظة.



في سياق متصل افتتح المهندس محمد النجار، السكرتير العام لمحافظة المنيا، نائباً عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، خلال الفترة الماضية الكنيسة الإنجيلية بعكاكا بقرية بني محمد سلطان التابعة لمركز المنيا، وذلك عقب الانتهاء من إعادة بناء الكنيسة بالكامل، وذلك ضمن جهود الدولة للاهتمام بدور العبادة، وذلك بحضور القس أندريه ذكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر



وشدد النجار على سيادة روح الحب والاحترام بين أهالي المحافظة، مطالباً الجميع بالعمل والوقوف صفًا واحدًا لبناء الوطن والدفع به نحو التقدم والازدهار، معرباً عن سعادته لما لمسه من وحدة أبناء محافظة المنيا.

وأضاف أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمضي بعزيمة لا تلين لتأمين مسيرة أمتنا نحو التقدم والنماء وتوفير حياة كريمة لكل مواطن، ليحصد الشعب المصري بشائر الازدهار والتنمية والرخاء، فقد ترسخت دعائم الاستقرار لشعب عظيم اصطف خلف قيادته الحكيمة وواجه بايمان راسخ التحديات، متطلعاً للمزيد من الإنجازات في ظل الأمن والأمان.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وتم إلقاء نبذة تاريخية عن بناء وتأسيس الكنيسة الإنجيلية بعكاكا في المنيا منذ عام 1905، بالإضافة لعرض بعض الفقرات من الترانيم.

من جانبه، وجه القس أندريه ذكي الشكر لجميع المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتعاونهم ومحبتهم والعمل على المشاركة في الافتتاح.