نشرة التحقيقات: ماذا قدمت مصر من امتيازات للاجئين؟.. نرصد قرارات الرئيس لتمكين المرأة

نشر قسم التحقيقات بموقع «صدى البلد»، مجموعة من التقارير المهمة التي ناقشت عددا من القضايا المحلية والإقليمية.

وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز التغطيات التي قدمها قسم التحقيقات للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية أمس الثلاثاء 14 سبتمبر..

تطرق الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة النقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، للحديث عن أوضاع اللاجئين، خلال كلمته في الجلسة النقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، قائلا: "لايوجد لدينا معسكرات لاجئين، بل هم مواطنون وضيوفنا، ونستضيف 5 ملايين شخص على أراضينا".

وتابع الرئيس: "بقول حطوا ده في الاعتبار، لما 5 أو 6 مليون في دولة شعبها 100 مليون، محتاجين خدمات وأمور حياتية، العدد ده ممكن يكون حجم دولتين أو تلاتة ليهم موازنتها أو إنفاقهم العام".

وفي هذا الصدد يستعرض "صدى البلد"، أبرز المعلومات والمنح والمزايا التي تقدمها الدولة المصرية للاجئين على أراضيها.

توفر مصر للاجئين وطالبي اللجوء إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية العامة، والخدمات المتعلقة بفيروس كورونا، شأنهم شأن السكان المحليين، وهو ما تسبب في إنهاك النظام الصحي في ذروة الوباء، ولكن سرعان ما تعافى بعد تلك الفترة، وهو ما يؤكد على قدرة الدولة المصرية.

وقال كريم أتاسي، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية ولدى جامعة الدول العربية، إن الحكومة المصرية قامت بعلاج اللاجئين وطالبي اللجوء طبيًا على قدم المساواة مع المصريين، بشكل سخي جدا، كما وأدرجت اللاجئين في الخطة الوطنية لتلقي اللقاحات.

قال الرئيس السيسي خلال فعالية مؤتمر إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021: "ماتصورش توجد دولة تدخلت فى معالجة التلوث البيئى وإعادة الحياة من 500 سنة ماضية مثل التى تقوم بها الدولة الآن .. وبالتالي جهود الاهتمام بمعالجة التلوث البيئي غير مسبوقة فى تاريخ مصر والمنطقة".

ووجه حديثه للمصريين : "كل تلك الانجازات مصر أنجزتها بـ نفسها وشعبها وحكومتها ومن أجل تجاوز التحديات التى تواجهها الدولة".

ووجه الرئيس السيسي الشكر للجنة المختصة بوضع تقرير التنمية البشرية عن مصر لعام 2021 ، والتي وصفها بأنها تتسم بالشفافية والمصداقية ، مشيدا بالقائمين على إعداد تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، والذي توقف حوالي 10 سنوات، وأن هذا التقرير يعد شهادة تتسم بالشفافية والمصداقية لأنه صادر عن متخصصين ومسؤولين دوليين لديهم من الحنكة والخبرة ما يمكنهم من التعامل مع البيانات.

ويستعرض "صدى البلد"، أبرز جهود الدولة المصرية في مجال الاهتمام بالبيئة وخفض معدلات التلوث البيئي.

أكد تقرير التنمية البشرية عن مصر لعام 2021، أن مصر عكفت على تعظيم الاستفادة من أصولها الطبيعية وشرعت في تبني نهج الإدارة الواعية بالمخاطر البيئية إذ أكدت استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" على أهمية الأبعاد البيئية للتنمية المستدامة وضرورة دمجها في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتتضمن الاستراتيجية 4 أهداف رئيسية نستعرضها في التالي:

الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلف فرص عمل جديدة

الحد من التلوث والادارة المتكاملة للمخلفات

الحفاظ على توازن النظام الإيكولوجي والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة المستدامة له

تنفيذ مصر بالتزاماتها الدولية والاقليمية تجاه الاتفاقيات البيئية ووضع آليات الأزمة لذلك، مع ضمان

توافقها مع السياسات المحلية.

أطلقت وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى مصر ،مؤتمر تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021 "التنمية حق للجميع : مصر المسيرة والمسار " بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، ومقررة لجنة تقريرِ التنميةِ البشريةِ ٢٠٢١، الدكتورة راندا أبوالحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ، ولفيف من الوزراء والوزيرات والخبراء والمتخصصين.

جدير بالذكر أن تقارير التنمية البشرية ترصد أوضاع البشر والفرص المتوافرة لهم والاختيارات المتاحة لديهم .. وتقدم توصيات تتم مناقشتها بين أصحاب المصلحة وصناع السياسات ، وتزيد من الوعى العام بالأفكار حول التنمية البشرية ، كما تشجع على تعبئة الموارد فى المجالات الرئيسية للتنمية .

وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن صدور هذا التقرير يعطى رسالة مفادها أننا نؤمن بأهمية تعزيز إنتاج بيانات ومعلومات لإيجاد المعرفة بالدلائل والحقائق والأرقام ونشجع توفير التقارير المبنية على أسس ومنهجية علمية وموضوعية ، وتتسم بمعايير حيادية تامة لتحقق الغرض الحقيقى منها ، وتكون مؤشرا لمسارات ونهج الدول فى سعيها لتحقيق التنمية المستدامة.

قال الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة النقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، إن كل الدول لديها مفكريها وباحثيها والمتخصصين القادرين على طرح المسارات المختلفة، لكن النجاح من عدمه مرتبط بتنفيذ تلك القرارات والمسارات واستيعاب المواطنين لها.

وتابع: "لما عملنا الإصلاح الاقتصادي كمسار آخر محتاجين نتحرك فيه نتيجة التحديات في مصر كان الشعب المصري اللي من هنا بقوله شوف النهارده التقرير دا شهادة لك أنت وشهادة الدولة المصرية هي شهادة للشعب المصري، لأننا كحكومة كنا بنتحرك بس وبنجري على تنفيذه والشعب كان بيتحمل التبعات".

وفي هذا الصدد، يرصد "صدى البلد"، بالأرقام أبرز نجاحات التنمية الشاملة في مصر رغم أنها كانت بالتزامن مع جهود محاربة الارهاب في سيناء، خلال السطور التالية:

نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وانخفض معدل الدين العام، وتم سد فجوة ميزان المدفوعات وإعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما وساهمت حزمة الاصلاحات الاقتصادية في تهيئة الاقتصاد المصري لمواجهة جائحة كورونا ونجحت في تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم جائحة كورونا كالتالي: