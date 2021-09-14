السيسي يكشف عدد اللاجئين في مصر: يعادلون حجم 3 دول| فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية عن مصر 2021 يتضمن التحديات والظروف المحيطة بما فيها الإرهاب والهجرة غير الشرعية واللاجئين، موضحًا أن هناك أكثر من 5 ملايين إنسان لاجىء موجودين في مصر لا نقيم لهم معسكرات، معقبًا: "مفيش معسكرات في مصر، هم ضيوف بيعيشوا وسطينا ونقدم لهم ما نقدمه لمواطنينا، وهما يعادلون حجم دولتين أو 3 دول".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية عن مصر للعام الحالي 2021، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد قطاع من قطاعات الدولة لم يتم العمل فيه بمنتهى القوة والعمق، معتبرًا أن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعالم الحالي 2021 شهادة من الدولة المصرية للمصريين.

وهنىء السيسي، المصريين على تحملهم وصبرهم وعملهم على تحمل قرارات الدولة التى أثمرت هذا النجاح الذى ظهر في إصدار التقرير بهذه الشكل، مكملا أن الشعب المصري البطل الحقيقي الذي تحمل تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر للجنة المختصة بوضع تقرير التنمية البشرية عن مصر لعام 2021 ، والتي وصفها بأنها تتسم بالشفافية والمصداقية .

وأكد الرئيس السيسي أن مصر لم تركز فقط السنوات الماضية على حربها مع الإرهاب ، ولكن كانت تحارب في مجال التنمية والإصلاح الاقتصادي