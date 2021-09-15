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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021 .. ننشر شروط تقدم طلاب الدبلومات الفنية لاختبارات القدرات

طلاب التنسيق
طلاب التنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار  الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021، لطلاب الشهادات الفنية عن تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة  وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات للحفاظ علي سلامة أبنائنا الطلاب والقائمين علي تنظيم هذه الاختبارات بالكليات وبيان هذه الكليات كالآتي :-  .  


الكليات التكنولوجية التابعة للجامعات التكنولوجية الآتية


الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.
الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة- جامعة بني سويف التكنولوجية.
بالإضافة إلي ( كليات الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون"- التمريض – السياحة والفنادق )وذلك في ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول بهذه الكليات.


وتيسيراً علي أبنائنا طلاب الشهادات الفنية المتقدمين لأداء اختبارات القدرات هذا العام 2021 والراغبين  في الالتحاق بإحدى هذه  الكليات ، تقرر فتح  موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية  لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات(الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة(عمارة - فنون ) – التمريض- السياحة والفنادق- الكليات التكنولوجية) اعتباراً من يوم السبت الموافق 18/9/2021 حتى  يوم الاثنين الموافق  20/9/2021 علي أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة  من يوم الأحد الموافق 19/9/2021 حتى يوم الثلاثاء الموافق 21/9/2021.

 

ويعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولاً نهائياً بالكلية ولكن يتم الترشيح طبقاً لأسبقية المجموع والأعداد المقررة من قبل المجلس الاعلي للجامعات.

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شروط التقدم للاختبارات 


يسمح لجميع طلاب المدارس المتقدمة و المعاهد الفنية ( الصناعية) التقدم لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بكليات (الفنون التطبيقية – الفنون الجميلة "عمارة – فنون"- الكليات التكنولوجية) وفقاً للتخصصات الموضحة بشرط حصول الطالب علي نسبة 75% من المجموع الكلي وكذلك طلاب دبلوم المعاهد الفنية للتمريض وطلاب دبلوم المعاهد الفنية والمدارس الفنية المتقدمة للسياحة والفنادق. 


طلاب الثانوية الصناعية نظام (3سنوات) يسمح لهم بالتقدم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكليات التكنولوجية فقط بشرط حصول الطالب علي نسبة 70% من المجموع الكلي.

 
سيتم  الترشيح لهذه الكليات من بين الطلاب اللائقين بهذه الاختبارات و بأسبقية المجموع الكلى ووفقاً للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات وباقي شروط وقواعد القبول. 
يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية من خريجي عام 2021( حداثة المؤهل).
أن يكون الطالب حاصلا على المؤهل في أحد التخصصات المذكورة بالبيان فقط .

الدبلومات الفنية اختبارات القدرات المجلس الاعلى للجامعات وزارة التعليم العالى الكلية التكنولوجية تسجيل رغبات

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