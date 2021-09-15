لطلاب الدبلومات الفنية بتنسيق 2021.. قواعد اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021، لطلاب الشهادات الفنية عن تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.



وقد تم فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات (الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة (عمارة - فنون ) – التمريض- السياحة والفنادق- الكليات التكنولوجية) .



ويبدأ التقدم الاختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية اعتباراً من يوم السبت الموافق 18/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 20/9/2021 علي أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم الأحد الموافق 19/9/2021 حتى يوم الثلاثاء الموافق 21/9/2021.

و نوضح لراغبى التقدم لاختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة من طلاب الدبلومات الفنية نقاط الامتحان و الأدوات التى يحتاجونها لذلك .



- الامتحان من ٣ أجزاء، يعتمد على المهارات الفنية للطلاب.



- يضم الامتحان الرسم والتظليل والمهارات الخاصة.



- كان من المفترض أن يتضمن سؤالا نظريا ٣٠ نقطة عن المهارات ولكن تم إلغاؤه هذا العام الماضى بسبب منع التجمعات والحفاظ على سلامة الطلاب.

- يتضمن الامتحان أجزاءً خاصة بالتصميم والرسم من وحى الخيال.

وتنقسم اختبارت الفنون الجميلة إلى قسمين هما الفنون والعمارة.



بالنسبة لامتحان الفنون:



العناصر المكونة لامتحان قدرات الفنون هي رسم وتصميم هذا العام فقط؛ حيث تم إلغاء الجزء النظرى من اختبار القدرات.

المدة الزمنية الإجمالية لاختبار قدرات الفنون هي ساعتان ونصف.

الهدف من امتحان قدرات الفنون هو قياس قدرة الطالب على الرسم والتصميم لمعرفة هل هو جدير بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة شعبة فنون.

الأدوات المطلوب إحضارها للاختبار مع الطالب لامتحان الفنون هي (قلم جاف - أقلام رصاص متعدد - أستيكة - ألوان خشبية وفلوماستر- شريط لاصق) .

أما عن امتحان العمارة :

العناصر المكونة لامتحان قدرات العمارة هي تصميم معمارى عملي .

الزمن المخصص هو ساعتان ونصف للتصميم المعمارى العملي.



الأدوات المطلوبة للامتحان هي: قلم جاف - أقلام رصاص - أدوات هندسية عادية (مسطرة ومثلث) - شريط لاصق – أستيكة .