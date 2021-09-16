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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية للتأهيل لسوق العمل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

ينظم مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، مجموعة من البرامج والدورات التدريبية في العديد من المجالات العامة في مجالات سوق العمل وتتميز  البرامج التدريبية للمركز بإمكانية الحصول على شهادة معتمدة علي المستوي القومي، ووجود حقيبه تدريبية كامله لكل برنامج، اختبار في نهاية البرامج لتقييم المتدرب كما أن البرامج  التدريبية متاحة لجميع المهتمين  من داخل  الجامعة وخارجها

تقام الدورات التدريبية تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور زغلول عباس  عميد كلية الخدمة الإجتماعية، ومعالي الدكتور صفاء خضير خضير وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سماح سالم مدير مركز بحوث وتدريب القادة.

حيث يقدم المركز الخطة التدريبية للثلاثة أشهر القادمة (سبتمبر -اكتوبر -نوفمبر) حيث يعقد خلال شهر سبتمبر دورة عن إعداد الاطر البحثية من ١٤: ١٦ سبتمبر ٢٠٢١، و التخاطب الشامل المستوى المتقدم أيام ٢١ : ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١، ودورة إعداد المدربين TOT من ٢٦: ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١.

 

وعلي الراغبين فى الالتحاق بالدورات التدريبية الحجز عن طريق مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية.

جامعة حلوان الدورات التدريبية البرامج التدريبية كلية الخدمة الاجتماعية دورة تدريبية

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