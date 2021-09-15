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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باريس سان جيرمان يتعادل مع كلوب بروج 1-1 في دوري أبطال أوروبا

صدى البلد

فرض فريق  كلوب بروج البلجيكي التعادل على باريس سان جيرمان الفرنسي  بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 

افتتح أندير هيريرا التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 15، قبل أن يعادل هانس فاناكين النتيجة لكلوب بروج في الدقيقة 27.

 

وحرمت العارضة، الأرجنتيني ليونيل ميسي من تسجيل هدفه الأول بقميص باريس سان جيرمان، حينما سدد تسديدة قوية في الدقيقة 29 من على حدود منطقة الجزاء.

 

أعلن مدرب باريس سان جيرمان عن تشكيلة الفريق الرسمية التي ستواجه كلوب بروج، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

 

وجاءت التشكيلة كالآتي:

نافاس 

 

ديالو - كيمبيمبي - ماركينيوس - حكيمي 

 

هيريرا - باريديس - فينالدوم

 

نيمار - مبابي - ميسي

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